Все ли звери боятся огня: от каких животных костер в лесу не спасет

Многие люди считают, что разведенный в лесу костер способен стать надежной защитой от всех без исключения местных обитателей. Считается, что звери на уровне инстинктов испытывают перед огнем страх и стараются к нему не подходить. В реальности же не все так категорично. Действительно, пламя многих животных отпугивает, но далеко не всех. На некоторых оно оказывает прямо противоположный эффект – привлекает их внимание. По этой причине в ночное время, сидя у костра, отдыхающие будут чувствовать, что есть еще кто-то рядом.
В тех лесах, куда часто приезжают туристы, у зверей практически исчезла боязнь огня / Фото: beaumo3.livejournal.com
В тех лесах, куда часто приезжают туристы, у зверей практически исчезла боязнь огня. Исключением являются волки, которые стараются ни к костру, ни к людям близко не приближаться. Остальные четко понимают, что там, где горит огонь и находятся люди, можно найти что-нибудь съестное.
Есть и такие представители дикой природы, которым просто интересно, что происходит / Фото: opalev.com
Есть и такие представители дикой природы, которым просто интересно, что происходит. В тайге это явление достаточно редкое и звери приходят посмотреть, хотя близко и не подходят. Как правило, это копытные некрупных видов. Эти животные, завороженные пламенем, готовы стоять и смотреть на него часы напролет.
Каким диким зверям огонь не страшен
Из любопытства приходят к костру куницы, косули, соболи, росомахи, песцы / Фото: fishki.net
Из любопытства приходят к костру куницы, косули, соболи, росомахи, песцы. Охотники это любопытство нередко используют как приманку. Разжигается небольшой костер, а вокруг него разбрасываются еда, банки консервы. Перечисленные жители леса, а иногда и лисы, приближаются, чтобы полакомиться чем-то вкусненьким, а становятся добычей человека.
Если костер горит на берегу водоема, посмотреть на него приплывают ондатры с бобрами / Фото: fotostrana.ru
Птицы тоже не остаются в стороне, наиболее интересно пламя филинам и совам / Фото: mobilmusic.ru
Если костер горит на берегу водоема, посмотреть на него приплывают ондатры с бобрами. Они не приближаются к огню, а вот их присутствие человеком ощущаться будет. Птицы тоже не остаются в стороне. Наиболее интересно пламя филинам и совам.
Все эти животные и птицы совершенно не опасны для человека. Встреча с одним из них дарит светлые, приятные эмоции, поднимает настроение.
От кого костер не спасет
Волкособы абсолютно бесстрашны и огнем их не испугаешь / Фото: ВКонтакте
Что касается более крупных хищников, таких как медведи, волки, дикие кабаны, то здесь ситуация совсем другая. Конечно, волк слишком быстро к костру подходить не станет, поэтому даже стая отдыхающему будет не страшна, но есть еще и волкособы. Это помесь волка с собакой. Вот они абсолютно бесстрашны и огнем их не испугаешь.
Кабаны не любят едкий запах дыма, символизирующий об опасности в виде пожара / Фото: rgo.ru
Что касается кабана, то здоровое животное тоже не станет приближаться к огню. Кабаны не любят едкий запах дыма, символизирующий об опасности в виде пожара. А от раненого животного можно ожидать всего чего угодно – его поведение непредсказуемо.
Медведям огонь вообще не страшен, они могут подойти к костру вплотную, если есть что-то вкусненькое / Фото: twitter.com
Ну а теперь о наиболее опасном таежном жителе – буром медведе. Этим хищникам вообще огонь не страшен. Если он решил, что там есть что-нибудь вкусненькое, то может подойти вплотную к огню. Без какой-либо опаски он может сбить лапой готовящуюся на костре пищу, своровать шашлык. Остановить его может разве что огромнейший костер, такой, который в далекие времена разжигали на Масленицу.
Остановить мишку может разве что огромнейший костер, такой, который в далекие времена разжигали на Масленицу / Фото: look.com.ua
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