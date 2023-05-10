Все ли звери боятся огня: от каких животных костер в лесу не спасет

В тех лесах, куда часто приезжают туристы, у зверей практически исчезла боязнь огня / Фото: beaumo3.livejournal.com

Есть и такие представители дикой природы, которым просто интересно, что происходит / Фото: opalev.com

Каким диким зверям огонь не страшен

Из любопытства приходят к костру куницы, косули, соболи, росомахи, песцы / Фото: fishki.net

Если костер горит на берегу водоема, посмотреть на него приплывают ондатры с бобрами / Фото: fotostrana.ru

Птицы тоже не остаются в стороне, наиболее интересно пламя филинам и совам / Фото: mobilmusic.ru

От кого костер не спасет

Волкособы абсолютно бесстрашны и огнем их не испугаешь / Фото: ВКонтакте

Кабаны не любят едкий запах дыма, символизирующий об опасности в виде пожара / Фото: rgo.ru

Медведям огонь вообще не страшен, они могут подойти к костру вплотную, если есть что-то вкусненькое / Фото: twitter.com

Остановить мишку может разве что огромнейший костер, такой , который в далекие времена разжигали на Масленицу / Фото: look.com.ua