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Как вырастить крупную морковь в пакетах

Выращивать морковь можно не только в огороде. Чтобы сэкономить там место и посадить больше любимых культур, попробуйте в этом сезоне вырастить морковь в пакетах!

Как вырастить крупную морковь в пакетах

Главная задача — подобрать достаточно прочные пакеты (или мешки) не менее чем на 25-30 л. Их следует заполнить рыхлой, питательной почвой с внесением необходимой органики (компоста, золы и т. д.). Внутрь высадить семена моркови. Внизу пакета сделать небольшие отверстия толстой иглой для отхода лишней воды. Пролить семена и ждать всходов.

Как вырастить крупную морковь в пакетах

Примерно через 10-14 дней первые росточки уже покажутся. Продолжайте поливать и наблюдать.

Как вырастить крупную морковь в пакетах

Всё зависит непосредственно от сорта моркови, поэтому сроки посева и сбора урожая разнятся от одного сорта моркови к другому.

Как вырастить крупную морковь в пакетах

Тем не менее, таким способом вполне реально получить хороший урожай крупной, сладкой морковки!

Как вырастить крупную морковь в пакетах
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Морковьвыращивание
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