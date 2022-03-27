Как вырастить крупную морковь в пакетах

Выращивать морковь можно не только в огороде. Чтобы сэкономить там место и посадить больше любимых культур, попробуйте в этом сезоне вырастить морковь в пакетах!







Главная задача — подобрать достаточно прочные пакеты (или мешки) не менее чем на 25-30 л. Их следует заполнить рыхлой, питательной почвой с внесением необходимой органики (компоста, золы и т. д.). Внутрь высадить семена моркови. Внизу пакета сделать небольшие отверстия толстой иглой для отхода лишней воды. Пролить семена и ждать всходов.







Примерно через 10-14 дней первые росточки уже покажутся. Продолжайте поливать и наблюдать.







Всё зависит непосредственно от сорта моркови, поэтому сроки посева и сбора урожая разнятся от одного сорта моркови к другому.







Тем не менее, таким способом вполне реально получить хороший урожай крупной, сладкой морковки!





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