8 кухонных советов на вес золота

Различная бытовая химия и приборы давно упростили домашние хлопоты, но всегда ли нужно прибегать к их помощи или можно обойтись дешевыми подручными средствами? Мы выступаем за разумную экономию, а потому предлагает использовать в быту различные полезные хитрости. Какие – читайте в статье.







Хитрость 1: Уберите запах с рук с помощью лимона

Хитрость 2: Яйцо пашот можно приготовить в микроволновке

Хитрость 3: Используйте горчичный порошок, чтобы убрать нагар на сковороде

Хитрость 4: Отмойте жирные следы на стенах содой

Хитрость 5: Используйте пакет из-под молока вместо разделочной доски.





Хитрость 6: Замораживайте горячую воду

Хитрость 7: Используйте чайный пакетик как освежитель воздуха

Хитрость 8: Чтобы рис и макароны не слипались, используйте масло

Выдавите на ладони лимонный сок.У некоторых продуктов невероятно въедливый запах. К ним относятся лук, чеснок, сырая рыба и даже некоторые специи. Неудивительно, что после контакта с такими продуктами отмыть руки становится невероятно сложно – не помогает даже мыло с интенсивным ароматом.В этом случае на помощь придут обычные цитрусовые, ведь их сок способен обезвредить любой неприятный запах. Возьмите лимон или лайм, разрежьте на две части, после чего выдавите сок на ладони. Хорошо потрите руки друг об друга, после чего вымойте обычным мылом. Такой простой лайфхак поможет в два счета избавиться от надоедливого запаха лука или рыбы.Если же аромат не слишком сильный, можете использовать другую хитрость. Налейте в миску воды, добавьте туда сок лимона и опустите ладони на 5-7 минут. После этого просто ополосните руки под краном и наслаждайтесь результатом.Самый простой способ приготовить яйцо пашот.Глазунья и омлет – очень популярные блюда на завтрак, однако иногда и они надоедают. Если вы хотите разнообразия, попробуйте приготовить яйцо пашот – оно хорошо, как само по себе, так и в качестве одного из ингредиентов сэндвича или салата. Обычно пашот готовят на плите, добавив в кастрюлю с водой уксус. Но мы предлагаем более простой и эффективный метод.Итак, возьмите небольшую глубокую миску, влейте в нее немного воды и добавьте щепотку соли. После этого нужно аккуратно, не повредив желток, разбить в емкость яйцо и поставить посуду в микроволновую печь, установленную на максимальную мощность. Установите таймер на две минуты – этого времени должно хватить для того, чтобы белок схватился. После того, как пашот будет готов, достаньте миску из микроволновки, слейте остатки жидкости и подавайте его вместе с хлебом к столу (батон предварительно можно слегка обжарить или приготовить кусочки в тостере).Дома нет микроволновки? Не беда – в этом случае на помощь придет пищевая пленка. Все, что вам нужно сделать – это отрезать кусок подходящего размера, смазать его растительным маслом с помощью кисточки, после чего аккуратно вбить туда яйцо и собрать края пленки. Обратите внимание, что внутри не должно остаться воздуха. Опустите получившийся «мешочек» в кипящую воду и варите 3-4 минуты до полной готовности яйца.Насыпьте немного горчичного порошка в грязную сковороду.Ситуация, когда на сковороде что-то подгорает, случается сплошь и рядом. Стоит лишь отвлечься на несколько минут, и вот уже по всей кухне разлетается запах горелого. Но если лук, например, можно пожарить новый, то с нагаром, образовавшимся на сковороде, справиться будет не так легко.Если хотите спасти свою помощницу, воспользуйтесь горчичным порошком. Он эффективно справится с загрязнениями, и при этом не повредит антипригарное покрытие. Итак, возьмите сковороду, налейте в нее горячую воду, добавьте две-три столовых ложки горчичного порошка и оставьте на 10 минут, чтобы средство подействовало. По истечении времени помойте сковороду обычным способом, ополосните и вытрите насухо – от подгоревших продуктов не останется и следа.Нанесите соду на губку и протрите пятноНе зря для отделки кухни профессионалы советуют использовать моющиеся обои или краску. Дело в том, что в процессе готовки на стены часто летят капли жира, которые потом сложно убрать. Если вы не хотите, что кухня выглядела неопрятной и пятна портили вам настроение, попробуйте устранить их с помощью соды.Все, что вам нужно сделать – взять влажную губку или мягкую салфетку из микрофибры, нанести на нее небольшое количество соды и слегка протереть загрязненный участок. Сильно не давите на стену, чтобы не повредить покрытие. Благодаря тому, что сода обладает абразивными свойствами, она легко устраняет жир и прочие загрязнения, не оставляя никаких следов на поверхности.Картонный пакет нужно разрезатьРазделочная доска – один из самых полезных девайсов на кухне. Однако иногда ее просто жаль вымазывать, к примеру, когда нужно измельчить сырое мясо. Только при мысли о том, что придется соскабливать с нее остатки свинины или курицы, бросает в дрожь (особенно, если речь идет о деревянной доске). Какой найти выход из этой ситуации?Попробуйте вместо доски использовать пустой картонный пакет из-под молока. Сначала разрежьте его, чтобы получился прямоугольник, а затем приступайте к нарезке продуктов. В конце вам останется лишь выбросить картонку, и не придется тратить уйму времени на то, чтобы отмыть доску. Кстати, такой же трюк можно проделать и с коробками из-под круп, если они достаточно плотные.Сначала закипятите воду, а затем налейте в форму для льдаВажным атрибутом любой вечеринки является лед, ведь без него коктейли и другие напитки теряют весь свой шарм (да и вкус становится сомнительным). Но, как часто это бывает, о таких вещах мы чаще всего забываем, отдавая все свое внимание приготовлению блюд и сервировке стола.Если гости уже на пороге, а форма для льда до сих пор не стоит в холодильнике, не торопитесь наливать в нее холодную воду. Дело в том, что гораздо быстрее замерзает теплая кипяченая жидкость. Поэтому сначала разогрейте воду в чайнике, дайте ей немного остыть, а уже после этого доставайте форму для льда. Вот увидите, уже через час вы сможете наслаждаться любимыми холодными напитками.Нанесите на пакетик эфирное масло.Если вы зашли в квартиру и почувствовали неприятный запах, не торопитесь тянуться за освежителем воздуха. Во-первых, от подобной бытовой химии не стоит ожидать экологичности и безопасности, а во-вторых, редко можно найти действительно приятный аромат, который хочется слышать в своем доме.Попробуйте взять обычный чайный пакетик, с помощью пипетки нанесите на него несколько капель эфирного масла (можно брать любое, какое вам нравится), а после этого повесьте в любом удобном месте. Например, можно повесить на ручку двери той комнаты, где неприятно пахнет. Получается отличный натуральный освежитель.Растительное масло предотвратит образование комочковКазалось бы, что может быть проще, чем сварить рис или макароны? Однако в процессе готовки неизменно возникает одна и та же проблема – они слипаются, и на гарнир вы получаете вязкую, неаппетитную кашу.Если вы и члены вашей семьи непривередливы, в целом, с этим можно смириться. Но если вы принципиальны в вопросах готовки, и привыкли подавать на стол исключительно вкусные и красивые блюда, возьмите на заметку наш лайфхак. В процессе варки макарон или риса добавляйте в кастрюлю столовую ложку растительного масла. Этот секретный ингредиент поможет добиться идеальной консистенции гарнира.Но есть один нюанс – растительное масло нельзя использовать, если вы собираетесь подавать макароны или рис с соусом, так как из-за него гарнир теряет «цепкость». В результате заправка будет отдельно, а гарнир – отдельно.