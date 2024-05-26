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Зачем шинковать хосту

Превратите 1 куст хосты в 6-7 саженцев! Для этого нужно лишь её… пошинковать. Поверьте, ей эта процедура очень понравится! Хоста после разделения прекрасно приживается, активно наращивает корневую систему и радует шикарными листьями.
Такая процедура даже обязательна для большого и разросшегося куста.




Разделение куста хосты



Достаньте хосту из горшка/выкопайте. Удалите землю руками. Оставшуюся промойте в воде, чтобы можно было рассмотреть корни поближе.



Как можно заметить, на кусте чётко сформированы маленькие хосты. Возьмите острый, обеззараженный нож и разрежьте пополам так, чтобы на каждом отростке были корни.



После этого осмотрите половинки. Если необходимо, разделите каждую ещё напополам. Скорее всего, это получится сделать просто руками, без использования дополнительных инструментов. Высадите саженцы, немного заглубляя.



И обязательно подкормите комплексным удобрением. В течение года маленькие саженцы вырастут в шикарную хосту с отличной корневой системой!



Не бойтесь разрезать и разделять хосту. И ей, и вам это очень понравится! Ведь из 1 куста можно получить до 7 саженцев.
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