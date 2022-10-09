Как выглядели первые логотипы, и Что дали миру первопроходцы графического дизайна

Иконки Мари Нейрат

Иконки и визуализация статистических данных.

Детские книги с иллюстрациями Нейрат.

Йозеф Мюллер-Брокманн и модульные сетки

Плакаты Брокманна.

Плакаты, спроектированные по сетке, не нуждаются в лишнем декоре и иллюстрациях.

Макс Мидингер и самый популярный шрифт

Образец легендарного шрифта.

Эйприл Грайман – «цифра под кислотой»

Плакаты Эйприл Грайман.

Плакаты Эйприл Грайман.

Юсаку Камэкура и «логотипы для вечности»

Плакаты Юсаку Камэкуры.

Логотипы Юсаку Камэкуры.

Пол Рэнд: «логотипы всего»

Логотипы, разработанные Рэндом.

Плакаты, разработанные Рэндом.

Пола Шер – современные постеры для театров

Рекламные плакаты для театра Public Theatre в Нью-Йорке.