Клубника, которая не нуждается в уходе

Такое выращивание клубники не просто гениально — оно очень удобно во всех смыслах! Экономит ваше время в прополке, удалении сорняков, а также поливе. Всё очень просто, но эффективно!







Сначала следует подготовить землю: прополоть и внести удобрения (перегной, золу, навоз и т. п.).







Набрать несколько 1,5 л пластиковых бутылок. Сделать на них около 6-8 небольших отверстий горячим гвоздём или паяльником.







Прикопать бутылки наполовину в землю. Отверстия, соответственно, должны находиться ниже уровня земли.







Сверху укрыть грядку чёрной плёнкой (укрывной материал). По краям присыпать землей и притоптать, чтобы плёнка не сдвинулась. Там, где торчат крышки бутылок, сделать надрезы, чтобы можно было заливать воду прямо в прикопанную бутылку, не доставая её.







Рядом с бутылкой по бокам сделать 4 отверстия, по 2 снизу и сверху.







Высадить рассаду клубники в отверстия. У бутылок открыть крышку, влить воду, закрутить крышку. В зависимости от того, как плотно закрыта крышка, вода либо будет уходить быстро в землю, либо очень медленно, по капле. Жидкие подкормки можно также вносить через бутылку.







Доливайте воду по мере необходимости. В таком виде клубника отлично себя чувствует, растёт и развивается без проблем.

Сорняки рядом не растут, а корням клубники всегда влажно и тепло.