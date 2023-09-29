Сегодня мы покажем Вам звездные пары, которые не могут быть друг без друга на экранах. Они играли вместе влюбленных несколько раз, и очень полюбились зрителям.
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фильмы “Мистер и миссис Смит” и “Лазурный берег”.
Киану Ривз и Сандра Буллок снимались вместе в фильме “Скорость” и “Дом у озера”.
Джэйк Джилленхол и Энн Хэтуэй радовали нас в фильмах “Горбатая гора” и “Любовь и другие лекарства”.
Пол Руд и Риз Уизерспун заставляли нас влюбляться в них снова и снова в фильмах “Доставка на следующий день” и “Как Вы знаете”.
Оуэн Вилсон и Рейчал МакАдамс украли наши сердца в фильмах “Незваные гости” и “Полночь в Париже”.
Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон впервые встретились на площадке фильма “Как избавиться от парня за 10 дней”, а затем повторили опыт влюбленной пары в “Золоте дураков”.
Бэн Аффлек и Дженнифер Лопез любили друг-друга в фильмах “Джильи” и “Девушка из Джерси”.
Райан Гослинг и Эмма Стоун снимались вместе в фильмах “Эта дурацкая любовь” и “Охотники на гангстеров”.
Том Круз и Камерон Диаз покорили сердца зрителей в фильмах “Ванильное небо” и “Рыцарь дня”.
Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс встречались нам на экранах дважды. Впервые в фильме “Мой парень псих” и второй раз в “Серене”.
Ричард Гир и Джулия Робертс. Фильмы “Красотка” и “Сбежавшая невеста”.
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Фильмы “Титаник” и “Дорога перемен”.
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Яркие экранные пары в истории кино
Сегодня мы покажем Вам звездные пары, которые не могут быть друг без друга на экранах. Они играли вместе влюбленных несколько раз, и очень полюбились зрителям.
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