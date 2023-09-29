Яркие экранные пары в истории кино

Сегодня мы покажем Вам звездные пары, которые не могут быть друг без друга на экранах. Они играли вместе влюбленных несколько раз, и очень полюбились зрителям.







Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фильмы “Мистер и миссис Смит” и “Лазурный берег”.







Киану Ривз и Сандра Буллок снимались вместе в фильме “Скорость” и “Дом у озера”.







Джэйк Джилленхол и Энн Хэтуэй радовали нас в фильмах “Горбатая гора” и “Любовь и другие лекарства”.







Пол Руд и Риз Уизерспун заставляли нас влюбляться в них снова и снова в фильмах “Доставка на следующий день” и “Как Вы знаете”.







Оуэн Вилсон и Рейчал МакАдамс украли наши сердца в фильмах “Незваные гости” и “Полночь в Париже”.







Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон впервые встретились на площадке фильма “Как избавиться от парня за 10 дней”, а затем повторили опыт влюбленной пары в “Золоте дураков”.







Бэн Аффлек и Дженнифер Лопез любили друг-друга в фильмах “Джильи” и “Девушка из Джерси”.







Райан Гослинг и Эмма Стоун снимались вместе в фильмах “Эта дурацкая любовь” и “Охотники на гангстеров”.







Том Круз и Камерон Диаз покорили сердца зрителей в фильмах “Ванильное небо” и “Рыцарь дня”.







Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс встречались нам на экранах дважды. Впервые в фильме “Мой парень псих” и второй раз в “Серене”.







Ричард Гир и Джулия Робертс. Фильмы “Красотка” и “Сбежавшая невеста”.







Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Фильмы “Титаник” и “Дорога перемен”.



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