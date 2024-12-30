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Огромные гнезда крошечных птичек

Фотограф Диллон Марш сделал серию фотографий гнезд ткачиков в пустыне Калахари. Деревьев в этой местности нет, вот и строят предприимчивые птицы свое многоквартирное жилье на телефонных столбах.Поскольку общественные ткачики образуют большие стаи, то и гнезда у них соответствующие. Построенные из сухой травы и собранные воедино, они представляют из себя грандиозное зрелище.

Такие коллективные гнездовья стаи ткачиков используют годами, периодически подновляя. Иногда такие крупные гнезда намокают после дождя и срываются вниз.

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