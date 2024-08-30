Хитрости, благодаря которым квартира будет выглядеть как конфетка

Ремонт может стать настоящим испытанием даже для подготовленного человека, но иногда так хочется хоть немного изменить внешний вид жилища и сделать его уютнее. К счастью, есть несколько способов освежить интерьер, не прибегая к услугам маляров, сантехников и электриков.





Стоит купить навесное мусорное ведро

«Разжилась этим мусорным контейнером, чтобы поддерживать чистоту на кухонных столешницах»

Декоративная лестница придаст комнате уюта

Обычные светильники стоит заменить на потолочную люстру

Пуфик с местом для хранения станет настоящим спасением

Самоклеящаяся пленка освежит старую мебель

Светильники с датчиком движения здорово упрощают жизнь

Подходящие ручки для шкафчиков могут освежить кухню

Гамак для фруктов здорово экономит место

Можно посто изменить цвет затирки на плиточных швах

Удлинитель с заглушкой помогает навести порядок в комнате

Ширма поможет комнате заиграть новыми красками

Стоящее рядом с раковиной мусорное ведро не только занимает драгоценное место на кухне, но и может стать настоящим рассадником для насекомых.Кусочки пищи порой незаметно заваливаются за контейнер и тут же привлекают к себе голодных созданий. Да и выглядит такой вариант неэстетично.Мусорное ведро, встроенное в выдвигающийся шкафчик под мойкой, решит эти проблемы. Но и стоит такой вариант недешево. Придется как минимум заменить шкафчик под мойкой, а возможно и саму мойку, чтобы ведро поместилось.Проще купить небольшую навесную мусорку, которая прикрепляется к внешней или внутренней стороне дверцы шкафчика. Причем ведро при необходимости можно перемещать по кухне. Например, повесить рядом с собой, когда вы чистите овощи или режете салат.Порой мы немного перебарщиваем в попытках создать уютную гостиную, и в результате на диване образуется груда разноцветных пледов и одеял, а на столике вырастает целая стопка журналов и книг. В результате комната выглядит откровенно захламленной.Не обязательно прятать все эти вещи по шкафам. Незаменимой покупкой для квартиры станет небольшая декоративная лесенка. На ее ступеньках легко можно развесить пледы, одеяла, сложить периодику и даже развесить фотографии или цветочные горшки. Лестница не занимает много места, а получившаяся композиция выглядит живописно. К тому же эту конструкцию можно сколотить самостоятельно.© VũВстроенные потолочные светильники — неплохое и довольно популярное решение для освещения комнат. Но порой они выглядят излишне стерильно, особенно если используется холодный белый свет.К счастью, их легко можно заменить на небольшие потолочные люстры. Тем более что сейчас в магазинах продается множество симпатичных экземпляров. А если вкрутить в светильник лампочку с теплым светом, в помещение сразу станет значительно уютнее.Иногда кажется, что гостиная буквально притягивает всевозможный хлам: на полу валяются игрушки и зарядки, пульты вечно теряются, на журнальном столике громоздятся книжки, настолки и всякие безделушки. Из-за этого поддерживать чистоту в комнате оказывается непросто.Идеальное решение для этой проблемы — пуфик или скамейка со специальным местом для хранения. Это одна из лучших покупок для дома. Туда можно аккуратно сложить все вещи, чтобы они не потерялись, к тому же пуфики не занимают много места и их легко можно передвинуть. Плюс, это дополнительные посадочные места для гостей, если нагрянет большая компания.«Покрыл столешницы пленкой и очень доволен результатом»Замена кухонной столешницы — дело недешевое. Однако есть несколько простых и не слишком затратных способов придать старой, испорченной или просто надоевшей поверхности свежий вид. Среди советов по обустройству дома можно найти рекомендацию покрыть столешницу да и другую мебель самоклеящейся пленкой, которая имитирует различные узоры. Этот не самый долговечный вариант, зато можно поэкспериментировать с различными цветами и фактурами.Светодиодные ленты и светильники с датчиком движения не слишком подходят для оформления кухни или коридора. В этим местах постоянно кто-то куда-то перемещается, поэтому гаснущий и загорающийся свет будет только раздражать.Зато их можно разместить в кухонных шкафчиках, под кроватью или в ванной. Стоят такие штуки сущие копейки, при этом ночью не придется включать свет, что бы встать с кровати или найти что-нибудь вкусное в шкафчике.Совершенно не обязательно затевать масштабный ремонт, чтобы изменить внешний вид кухни. Иногда достаточно поменять пару мелочей, и комната сразу заиграет новыми красками. Так, серебристые ручки могут придать помещению холодный и стерильный вид.Чтобы кухня казалась более теплой и уютной, нужно просто найти такие же ручки, но в пастельных тонах (например, в нежно-голубом). Такая переделка стоит сущие копейки, да и сделать ее можно без привлечения специалистов.Глубокая миска для хранения фруктов выглядит симпатично, но занимает слишком много места на столешнице. Так что подходит такой вариант далеко не всем. Более того, лежащие снизу плоды могут незаметно испортиться, и в результате в мусорное ведро придется отправить все фрукты.«Сам сделал небольшой гамак для фруктов»Лучше купить небольшой гамак, который легко можно прикрепить под кухонным шкафчиком. Такой вариант экономит место, да и следить за состояние фруктов проще. А рукастые люди без проблем сплетут такой гамак самостоятельно. Нужны только шнуры для макраме, две деревянные палочки и крючки-саморезы.Мало того, что чистить белую затирку в ванной — это настоящее испытание, так она еще и выглядит безнадежно устаревшей. Если стены комнаты выложены светлым кафелем, лучше заменить цвет затирки на более темный. Такой вариант кажется современным и не требует постоянного ухода. Отличной покупкой для квартиры станет специальный маркер, с помощью которого затирку можно покрасить самостоятельно.Планировать расстановку мебели в комнате, исходя из расположения розеток, — задача неблагодарная. Так или иначе какая-нибудь розетка окажется за шкафом, кроватью или диваном. А переделка всей разводки обойдется в целое состояние. Можно использовать удлинитель, но стандартная модель с выпирающим штепселем не позволит придвинуть мебель вплотную к стене.Среди лучших вещей для дома можно назвать удлинитель с плоским штепселем (некоторые модели даже выглядят как заглушка для розетки). В магазине сейчас можно найти множество моделей с разным количеством портов. Выглядит такое решение аккуратнее и к тому же экономит место.Чтобы разделить гостиную на зоны, можно использовать стеллажи и шкафы. Но если комната небольшая, такое решение будет выглядеть не слишком удачно. А при перестановке придется немало постараться, чтобы подвинуть громоздкую мебель.Эксперты советуют использовать для зонирования ширму. Такой вариант смотрится свежо и интересно. К тому же за ширмой можно спрятать уголок, который вы не хотите демонстрировать гостям. А при переезде ширму легко можно захватить с собой.