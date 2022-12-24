Как живут люди, сменившие пол

С нами не соскучишься!

Расскажем 11 историй о тех людях, которые сменили пол и счастливы, что сделали этот шаг.









Ульяна Романова (бывший Игорь Булгачев)

Диана Донцки (бывший Анатолий Константинов)

Кимберли Энн Салланс (бывший Райан Салланс)

Рекс Камерон (бывшая Лорейн Камерон)

Чез Бон (бывщая Честита Сан Боно)

Балиан Бушбаум ( бывшая Ивонн Бушбаум)

Бак Энджел (бывшая Бак Энджел)

Но есть и еще более интересные случаи, когда пол меняли оба человека, впоследствии ставшие супругами (или уже бывшие в браке). Известная пара Арин Эндрюс и Кэти Хилл

Алексис и Карен

Феликс Лоус и Хэлен Морфит

Джейн и Энн Уотсоны (бывшие Барри и Энн Уотсоны)