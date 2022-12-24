Как живут люди, сменившие пол

Расскажем 11 историй о тех людях, которые сменили пол и счастливы, что сделали этот шаг.
Ульяна Романова (бывший Игорь Булгачев)
Пиарщик Игорь Булгачёв пару лет назад, прошёл через ряд пластических операций: – сменил пол, увеличил грудь, сделал ринопластику, изменил форму лба, скул, удалил кадык и т.д. Ему с пяти лет казалось, что он девочка. Теперь Ульяна, прошедшая через кучу пластических операций очень счастлива и считает пластическую хирургию чудесным изобретением человечества и заверяет, что будет продолжать улучшать свою внешность.
Диана Донцки (бывший Анатолий Константинов)
Анатолий Константинов был успешным парикмахером и известным в своем городе певцом, но, по ее словам, всегда ощущала себя женщиной, хотя и долго боролась с этим. Будучи Анатолием даже женился и родил дочь. Но потом принял решение – стать женщиной. Чтобы выглядеть, как сейчас, ему понадобилось два года гормонотерапии. Затем множество операций. Кстати по словам самой Дианы, она всегда была женственной, проблема лишь в голосе, но имея вокальные данные она справилась и с этим. Многие из знакомых восприняли этот шаг негативный, но вся родня поддержала. Теперь у Дианы лишь одна проблема – ее дочь единственный человек, который воспринимает ее как мужчину и отношения у них не очень ладятся. А в целом Диана очень счастлива – она выходит замуж и ее избранник знает ее историю.
Кимберли Энн Салланс (бывший Райан Салланс)
Это один из самых известных адвокатов современности, специализирующийся на правах трансгендерного сообщества, т.к. он сам в 2005 году стал женщиной по имени Кимберли Энн Салланс.
Рекс Камерон (бывшая Лорейн Камерон)
Сегодня Рекс – известный американский фотограф, сценарист и активист сексуального движения. Кстати он стал известен не только благодаря своему перевоплощению, но и тем, что впервые задокументировал весь процесс превращения из женщины в мужчину.
Чез Бон (бывщая Честита Сан Боно)
Дочка певицы Шер призналась, что в душе всегда чувствовала себя мужчиной и стала им. Теперь Чез Боно — известный ЛГБТ-защитник, музыкант и писатель и очень счастливый человек.
Балиан Бушбаум ( бывшая Ивонн Бушбаум)
Ивонн Бушбаум стала спортсменкой, даже успела выступить за немецкую национальную сборную как прыгунья с шестом. В 2008 году пропала без вести, но вскоре пред миром предстал Балиан Бушбаум во всей красе. Балиан очень счастлив, что теперь он в своем теле – мужчины.
Бак Энджел (бывшая Бак Энджел)
Раньше он был сексапильной белокурой красоткой. Теперь Бак и порно-режиссер, и лектор, и писатель, и адвокат в одном лице. Будучи моделью он четко осознал, то хочет быть мужчиной. Поэтому он развелся с мужем и начал путь к изменению пола. Сегодня Бак живет в счастливом браке с женщиной, снимает фильмы для взрослых с участием транссексуалов (за что получил несколько наград), а также программы о людях-транссексуалах, пропагандирует любовь к себе и своему телу, а также создал первый сайт знакомств для трансгендеров.
Но есть и еще более интересные случаи, когда пол меняли оба человека, впоследствии ставшие супругами (или уже бывшие в браке). Известная пара Арин Эндрюс и Кэти Хилл
Очень счастливая пара, несмотря на то, что несколько лет назад 17-летний Арин был девушкой по имени Эмеральда, а 19-летняя Кэти появилась на свет юношей, и её звали Люк.
Алексис и Карен
Этот брак двух трансексуалов уникален – дело в том, что муж прекратил принимать гормональные препараты для полного превращения в мужчину лишь затем, чтобы родить ребенка. Пара узнала о беременности отложила свое перевоплощение. После рождения ребенка его папа будет его же мамой и наоборот…
Феликс Лоус и Хэлен Морфит
Пара интересна во-первых тем, что они первая пара Великобритании, которая поженилась после смены пола. Хелен сменила пол первая, кстати до этого, будучи мужчиной, она была в браке три раза и у нее (него) родилось 8 детей. Но он твердо решил сменить пол и стал женщиной, а Феликс сменил пол на мужской, тоже ранее был в браке и имел двух сыновей, которым теперь он папа, а не мама, которая их родила.
Джейн и Энн Уотсоны (бывшие Барри и Энн Уотсоны)
У супругов – Барри и Энн в семейной жизни возникало множество проблем, до тех пор пока Барри не признался, что ощущает себя женщиной. В конце концов он сменил пол и пара снова поженилась, но уже в качестве двух женщин.
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