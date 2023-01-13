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Генри Форд платил ремонтникам за отдых, а не за работу

Генри Форд платил ремонтникам за отдых, а не за работу



Генри Форд


На одном из заводов Генри Форда бригада работников получала деньги за то, что отдыхала. Это была сервисная бригада, которая отвечала за бесперебойную работу конвейера. Проще говоря — ремонтники. Они получали зарплату, только когда сидели в комнате отдыха. Как только зажигалась красная лампа поломки линии сборки, останавливался счетчик, начислявший им деньги.

Во-первых, они всегда оперативно делали ремонт, чтобы быстрее вернуться в комнату отдыха. Во-вторых, они делали ремонт всегда качественно, чтобы им не приходилось покидать комнату в ближайшее время из-за той же неисправности.

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Генри Форд платил ремонтникам за отдых, а не за работу

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Генри Форд платил ремонтникам за отдых, а не за работуПодписаться на мой Instagram
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