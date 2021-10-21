Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Красота не вечна. Особенно это заметно, если пересматривать старые фото голливудских и советских красавиц, сравнивая их с актуальными снимками. Кому-то удается стареть с достоинством, а многие не допускают мысли о том, что их главное богатство быстро уничтожает старость.







Природу не обманешь, и в конечном итоге возраст становится виден и у тех, и у других. Только гримасы старости тем ужаснее, чем больше им препятствовать. Это показывает опыт старения этих красавиц.







Орнелла Мути

Одри Хепберн

Софи Лорен

Вера Алентова

Ингрид Бергман

Мэгги Смит

Голди Хоун

Мэрил Стрип

Хелен Миррен

Наталия Орейро