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Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Красота не вечна. Особенно это заметно, если пересматривать старые фото голливудских и советских красавиц, сравнивая их с актуальными снимками. Кому-то удается стареть с достоинством, а многие не допускают мысли о том, что их главное богатство быстро уничтожает старость.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Природу не обманешь, и в конечном итоге возраст становится виден и у тех, и у других. Только гримасы старости тем ужаснее, чем больше им препятствовать. Это показывает опыт старения этих красавиц.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Орнелла Мути


Бессменная спутница Адриано Челентано на удивление хорошо сохранилась, хотя многие уже успели ее забыть. Впрочем, как забудешь такую горячую красотку, которой она продолжает оставаться по сей день.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Одри Хепберн


Эту актрису никто не представляет старой, потому что слишком хорошо мы ее знали молодой. Тем не менее кинодива черно-белого Голливуда успела стать пожилой актрисой до того, как ее убил рак. Почему-то до ужаса обидно видеть ее такой.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Софи Лорен


Софи Лорен — долгожительница киноэкранов, но надо признать, что изменилась она до неузнаваемости. Усугубили ли дело пластические операции — не нам судить, но мы запомним ее молодой.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Вера Алентова


А вот здесь пластические операции сыграли роковую роль, совершенно уничтожив черты, которые так любили мужчины и женщины всего Советского Союза.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Ингрид Бергман


Вот над кем оказалась невластна старость. Или же смерть просто забрала Ингрид Бергман раньше, чем мы смогли увидеть ужасные черты увядания на ее лице.
В любом случае едва ли не до последних дней этой уже возрастной актрисе доставались роли влюбленных женщин.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Мэгги Смит


Большинство знает Мэгги Смит сразу пожилой героиней знаменитой киносаги о мальчике-волшебнике, однако и она когда-то была эталонной красавицей Голливуда.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Голди Хоун


Как хочется запомнить эту актрису юной девочкой, получающей «Оскар» за лучшую женскую роль в старом голливудском шедевре «Цветок кактуса». Но с тех пор миновало много десятилетий, и Голди Хоун теперь выглядит так.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Мэрил Стрип


Редкий пример гармонии в любом возрасте — Мэрил Стрип. Она даже стареет гениально, чего не скажешь о большинстве ее коллег по Голливуду, причем обоих полов.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Хелен Миррен


Хелен Миррен, которую без натяжек можно назвать русской красавицей из-за ее происхождения и настоящей фамилии Миронова, тоже стала известна не на пике своей красоты, а гораздо позднее. Тем не менее мы можем видеть, как она выглядела, будучи совсем молодой.

Как выглядят красавицы ХХ века сейчас

Наталия Орейро


На излете XX века Наталия Орейро полюбилась российской публике, но и с тех пор уже прошло достаточно времени, чтобы поразиться изменениям во внешности звезды. Хоть Наталия и старается поддерживать себя в форме, все ее 40 лет отчетливо видны на лице.

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