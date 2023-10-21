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Самые популярные напитки времен СССР - вкусные, полезные и недорогие


Самые популярные напитки времен СССР - вкусные, полезные и недорогие

У многих людей, которые во времена СССР были детьми, навсегда останутся в памяти воспоминания о вкусных напитках, которые были очень популярны среди населения. Это сегодня в магазинах можно выбрать любой вариант: газированный и нет, холодный чай, лимонад, сок. И все это в различной таре. В стеклянных и пластиковых бутылках, в пакетах или же в металлических банках. А советские дети довольствовались меньшим. Но от этого они не были менее счастливыми. Читайте в материале про самые вкусные напитки времен Советского союза.

Многообразие лимонадов, зеленый Тархун и ароматный Байкал


Сильногазированный «Байкал» поражал чудесным ароматом. /Фото: bigpicture.ru

Сильногазированный «Байкал» поражал чудесным ароматом. /Фото: bigpicture.ru


Начать стоит с самого любимого напитка — это лимонад. В те времена этим словом называли практически любой напиток с газами. Разливали его в стеклянные толстостенные бутылки зеленоватого оттенка. А пробка была из металла, и открыть ее можно было только имея некоторые навыки и ключ-открывашку. Видов лимонада было немало, но наибольшей популярностью пользовались «Тархун», «Байкал» и «Буратино».

«Тархун» представлял собой оригинальную жидкость красивого изумрудного цвета. В составе напитка был экстракт эстрагона. Это растение имеет второе название — тархун. Потому лимонад так и назывался.

«Байкал»: этот сильногазированный напиток содержал экстракты растений, таких как полынь, шалфей, эвкалипт, цветы бузины горечавка и многие другие. Именно это придавало лимонаду такой насыщенный и неповторимый вкус. Задуман «Байкал» был как альтернатива зарубежной «Кока-Коле», и, надо сказать со своей задачей он справлялся на все сто процентов.

Лимонад «Буратино» с деревянным человечком на этикетке имел сладкий, барбарисовый вкус. Этот напиток был неизменным атрибутом любого детского праздника.

Особняком стояла знаменитая «Пепси-Кола». Она была не менее популярна, чем ее западная «сестра». Небольшие бутылки объемом 330 мл мгновенно улетали с прилавков. Вкус напитка был очень мягким и приятным, и «Пепси» по праву занимала почетное место в списке любимых лимонадов.

Борьба «Пепси-Колы» и «Фанты»


Самые популярные напитки времен СССР - вкусные, полезные и недорогие

«Фанта» быстро набрала популярность и опередила «Пепси-Колу». /Фото: s2.stc.all.kpcdn.net

 

Когда в СССР во время Олимпиады-80 появилась «Фанта», это был настоящий прорыв. Этот апельсиновый напиток почти мгновенно отодвинул на второе место «Пепси-Колу» и занял первое место по популярности. Скорее всего, причиной здесь была большая популярность апельсинов. Их, конечно, можно было иногда увидеть в магазинах, но вот что касается апельсинового сока и напитков на его основе, то их по сути в продаже не было. Когда люди попробовали «Фанту», которая имела яркий апельсиновый вкус, они очень быстро забыли о том, что есть еще немало достойных претендентов. Нельзя сказать, что «Пепси-Колу» перестали покупать, но если в магазине была «Фанта», то она всегда выигрывала. Сегодня этот ярко-желтый цитрусовый напиток потерялся среди прочих и уже не вызывает у детей такого восторга.

Чайный гриб, противный на вид


Чайный гриб требовал правильного ухода. /Фото: s0.rbk.ru

Чайный гриб требовал правильного ухода. /Фото: s0.rbk.ru

 

Почти в каждом доме в большой банке жил чайный гриб. Их него делали вкусный, и как считали взрослые, полезный квас. Надо было постоянно подливать воду, добавлять сахар и некрепкую чайную заварку. Тогда странный желтоватый гриб-«медуза» хорошо рос и превращал воду в кисловатый напиток. Когда гриб сильно разрастался, его разделяли на части, оставляя себе немного, а остальное дарили друзьям и родственникам. Банку следовало накрывать марлей, чтобы не заводились мушки-дрозофилы, которые появляются везде, где идет процесс брожения.

Бочки с квасом и жуткие истории про тару


Летом люди стояли в очереди, чтобы попить кваса из бочки. /Фото: emakar.ru

Летом люди стояли в очереди, чтобы попить кваса из бочки. /Фото: emakar.ru

 

В теплое время года на улицах можно было увидеть желтые бочки с квасом. Их ставили в населенных районах, преимущественно перед гастрономами. На стульчике сидела женщина-оператор, в задачу которой входило наливание кваса в стаканы. При этом не все приходили со своей посудой. Для этого имелся моющий патрон, при помощи которого и наводилась чистота. Но чаще всего люди приходили за квасом с большими стеклянными банками или с бидонами, чтобы отнести напиток домой. В жару на улицах можно было увидеть мальчишек и девчонок, которые бежали, неся в руках полный бидон. В нем могло быть молоко или квас. Из уст в уста передавали страшные истории о бандитах, которые после своих разборок топили врагов в бочках с квасом. Однако эти страшилки практически не действовали на советских граждан. Поохают-поахают, да и купят кваску.

Уличная газировка, домашние «закрутки» с соком и знаменитые стеклянные конусы «на разлив»


В магазине можно было попить свежих соков, а дома ждали вкусные самодельные компоты.

В магазине можно было попить свежих соков, а дома ждали вкусные самодельные компоты.

 

На улицах торговали прохладительными напитками, причем была ручная и автоматическая торговля. В автомате с газировкой можно было купить шипящую воду с сиропом на копейку дешевле, чем у продавца. Зато при ручной торговле обычно не возникало проблем со сдачей.

Некоторые граждане носили с собой пластиковые складные стаканчики чтобы напиться вкусной газировки у автомата. Но большинство пили из одного стакана, который перед тем как налить напиток, ополаскивали под специальным душиком. Сегодня такое представить очень сложно.

В специализированных магазинах ««Овощи-фрукты» и «Соки-воды» продавались очень вкусные натуральные соки в больших трехлитровых банках: из яблок, слив, абрикосов,томатов,груш. И еще один который привозил иностранцев в недоумение — березовый сок.

Если не было цели тащить домой тяжелую банку, можно было купить стаканчик сока и выпить его прямо в магазине. Для этого были созданы специальные отделы, в которых продавали соки на разлив. Находились жидкости в либо в открытых банках, либо в специальных стеклянных конусах, которые висели вверх ногами и имели краник. Оператор принимал деньги и наливал в стаканы сок. Для тех, кто пил томатный, предлагалась соль. Обычно она насыпалась стакан, куда также клалась ложечка. Солить сок следовало самостоятельно и через некоторое время соль была уже вся залита красными каплями. Но это никого не смущало.

Во многих семьях летом консервировали фрукты, делали джемы, варенье, а также вкуснейшие компоты и соки. Банки с ароматными напитками убирали в кладовки и хранили до зимы. На праздники лакомились компотами, причем фрукты их них считались желанным десертом.

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Самые популярные напитки времен СССР - вкусные, полезные и недорогие

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Самые популярные напитки времен СССР - вкусные, полезные и недорогиеПодписаться на мой Instagram
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