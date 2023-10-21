Самые популярные напитки времен СССР - вкусные, полезные и недорогие

Многообразие лимонадов, зеленый Тархун и ароматный Байкал

Сильногазированный «Байкал» поражал чудесным ароматом. /Фото: bigpicture.ru

Борьба «Пепси-Колы» и «Фанты»

«Фанта» быстро набрала популярность и опередила «Пепси-Колу». /Фото: s2.stc.all.kpcdn.net

Чайный гриб, противный на вид

Чайный гриб требовал правильного ухода. /Фото: s0.rbk.ru

Бочки с квасом и жуткие истории про тару

Летом люди стояли в очереди, чтобы попить кваса из бочки. /Фото: emakar.ru

Уличная газировка, домашние «закрутки» с соком и знаменитые стеклянные конусы «на разлив»

В магазине можно было попить свежих соков, а дома ждали вкусные самодельные компоты.