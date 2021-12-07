Скол до металла в ванне: как вернуть поверхности прежний блеск

Скол до металла в ванне.
Когда на поверхности ванной появляются сколы – это всегда выглядит неприятно. Внешний вид такой поверхности режет глаз, но самое главное - если не принять меры, то уже очень скоро ситуация с разрушением эмали может усугубиться. Появляется ржавчина, а дальше наступают еще менее приятные последствия. Поэтому решать проблему сколов нужно как можно быстрее.
Причина появления сколов
Сколы появляются по нескольким причинам.
В первую очередь стоит знать, что самыми уязвимыми (как показывает практика) для образования сколов на поверхности остаются стальные ванны. Очень часто сколы появляются после падения на поверхность какого-нибудь предмета. В случае со стальными ваннами, предмет даже может быть даже не очень тяжелым. Акриловые и чугунные ванны демонстрируют большую живучесть и надежность, однако и они не могут дать 100-процентной гарантии, что сколы никогда не появятся.
Что делать, если в ванной появились сколы.
Учитывая, что основная причина сколов – это механические повреждения, следует подумать о защите своей ванны во время проведения очередного ремонта. Также подумайте над тем, стоит ли лишний раз ронять в ванну лейку душа.
Что делать, как быть
В процедуре отделки нет ничего сложного.
Как не старайся, а первозданный вид ванной со сколами уже точно не вернешь. Но замаскировать проблемное место и защитить его от появления ржавчины можно вполне! Для решения проблемы нужно будет разжиться автомобильной шпаклевкой и эмалью. Также необходимо четко соблюдать технологию работы.
Если ржавчина уже успела появиться, то ее необходимо счистить при помощи подходящего инструмента. Можно обработать проблемное место защитными составами. Но прежде, чем это сделать, нужно оградить сколы от остальной поверхности ванны, соорудив защитные бортики. После завершения процедуры, место стоит основательно промыть водой и высушить.
Далее нужно очистить скол от жира. Порошок или средство для мытья посуды будут прекрасным выбором. После нужно обработать проблемное место ацетоном и просушить горячим феном. Когда все будет готово, останется только нанести шпаклевку.
А что насчет профилактики
Лучше позаботится о покрытии заранее.
Для того чтобы предотвратить новые сколы в ванне, следует воздерживаться от использования отбеливателей с хлором и средств для чистки с абразивами. Не нужно ставить в ванну металлические предметы, а также защищать поверхность при проведении каких-либо ремонтных работ в помещении.
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