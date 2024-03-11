Сказочная красота самых удивительных пустынь

Бескрайние пески, изнуряющая жара, изредка пробегающие ящерицы и проносимые ветром сухие растения – что интересного можно увидеть в пустыне? Действительно, пустыня у многих путешественников ассоциируется с полным отсутствием жизни, но некоторые пустынные районы планеты способны удивить даже самых опытных туристов. Среди их песчаных дюн скрываются настоящие природные сокровища: озера и лагуны, чудесные оазисы с экзотическими растениями и каменные скульптуры, над созданием которых природа трудилась тысячи лет.



Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия

Черная пустыня, Египет

Цветная пустыня, США

Такла-Макан, Китай

Каркросс, Канада

Пустыня башен, Австралия

Белые пески, США

Пустыня Симпсона, Австралия

Бадын-Джаран, Китай

Вади Рам, Иордания

Анза-Боррего, США