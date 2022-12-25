Молоко в разных культурах

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Топ-9 фактов о культуре потребления молока в разных странах, которые с новой стороны откроют для вас удивительные свойства этого продукта.









В Австралии пьют молоко, чтобы похудеть

Молоко — главная составляющая традиционного английского five o’clock tea

В Индии молоко — это обед, завтрак и ужин

В США молоком заменяют колу

В Британии коровам дают слушать музыку для увеличения удоя

Молоко — секрет высокой продолжительности жизни и отменного здоровья скандинавов

Китайцы начали употреблять молоко вопреки генам

В России и Украине создан специальный «маркер» качества молока

В Древней Руси молоко было не просто пищей, а сакральным продуктом