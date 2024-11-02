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С нами не соскучишься!

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  • сергей козьменко
    вас уже выпустили из сумасшедшего дома ?Жили припеваючи: ...
  • F I
    Можно подумать терперь озолотились )))Жили припеваючи: ...
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    На жд так же не плохие заработки и льготы  . Даже 4 форма проездного , на электричках можно хото весь СССР объездить ...Жили припеваючи: ...

Продукты, улучшающие пищеварение

Продукт, улучшающие пищеварение

Продукты, которые обеспечат тебе заряд энергии и избавят от неприятного чувства тяжести.

Яблоки


Это отличный источник витамина С и клетчатки, которые, в свою очередь, укрепляют выносливость и помогают избавиться от ощущения тяжести в животе.

Миндаль


Горсть миндаля перед занятиями придаст тебе энергию и избавит от чувства голода. А выносливость тебе обеспечат калий и магний, которые содержаться в этих орехах.

Овсянка


Пол стакана овсянки с орехами или ягодами пополнит твои энергетические запасы и предотвратит ощущение тяжести в желудке.

Груши


Многие специалисты считают грушу прекрасной закуской перед тренировкой. Этот фрукт имеет низкую кислотность и является хорошим источником клетчатки, калия, магния, цинка, фосфора и различных витаминов.

Изюм


Изюм содержит в себе натуральный сахар, который зарядит тебя энергией на длительное время.

Бананы


Благодаря своей калорийности, этот фрукт считается идеальной закуской перед любыми физическими нагрузками.

Чернослив


Как и в бананах, в нем содержится много калия (в 30 г – 300 мг калия). Но есть его надо в меру, по несколько штук за раз.

Курага


Это еще один источник натурального сахара, калия и магния.

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