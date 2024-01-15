Кашпировский: почему люди верили советскому «целителю»

Во времена перестройки подпольная вера в магию и паранормальные явления хлынули в массы. По стране с гастролями стали спокойно ездить разного рода «целители», а в прайм-тайм на государственном телевидении появились сеансы экстрасенсорного лечения.
Каналы, по которым до этого показывали съезды Коммунистической партии и художественную гимнастику, заняли люди, обещающие излечить всю страну от недугов с помощью гипноза. Одним из самых известных героев этого времени был Анатолий Кашпировский. На его очные сеансы съезжались тысячи людей со всей страны, а трансляцию этих «целительных шоу» смотрели по телевизору миллионы зрителей.
Кто такой Анатолий Кашпировский?
Анатолий Кашпировский — советский и российский экстрасенс, гипнотизер, врач, культурист и депутат Госдумы. Благодаря низкому тембру голоса, знаниям в психиатрии, таланту к публичным выступлениям и убеждению мужчина заставил поверить советских людей в то, что от болезней можно избавиться с помощью просмотра телевизионных программ.
После школы Анатолий учился на психиатра в Винницком медицинском институте. Затем — 25 лет проработал в психиатрической больнице, где стал практиковать свои новаторские методы.
1960-е годы — время, когда отечественная психиатрия стала переходить от жестких и карательных методов к более гуманным и этичным. Именно в этот период Кашпировский стал практиковать гипноз и внушение, которые очень хорошо «вписались» в новый подход к лечению ментальных проблем.
Необычные и неизвестные ранее методы Анатолия Кашпировского действительно работали, поэтому руководство психиатрической больницы разрешало ему «экспериментировать» на пациентах и практиковать свой индивидуальный подход.
Следует отдать должное — первые годы своей карьеры Кашпировский не являлся тем, кого сегодня назвали бы «инфоцыганом». Мужчина был действительно профессиональным психиатром. Разрабатывая собственный метод лечения, Кашпировский изучил тома доступной мировой литературы по гипнозу и психосоматике. Первое время он много практиковался на советских людях, используя классические методы гипноза, с помощью них помогал пациентам избавиться от психиатрических проблем, «ставил» им анестезию и работал с болезнями, основанными на психосоматики. Однако через несколько лет успешной практики «целитель» понял, что его дело приносит успех и решил расширить границы своих возможностей. Так из психотерапевта-гипнотизера Кашпировский превратился в звезду экрана и самого известного советского шарлатана.
Как Кашпировский заставил поверить в свою силу тысячи людей?
К середине 1970-х Анатолий Кашпировский полностью перешел от классического гипноза к собственному методу, который основывался на работе с вниманием и подсознанием человека. Своими сеансами Кашпировский как бы заставлял аудиторию поверить в собственное исцеление и самостоятельно «избавить» себя от недуга.
Находились пациенты, которые действительно шли на поправку после сеансов. Кто-то благодаря сеансам Кашпировского справлялся с аллергией, а кто-то даже заявлял, что избавился от сахарного диабета.
В 1988 году Кашпировский впервые появился на телевидении и начал транслировать свои методы дистанционно — через экран. Внимание широкой публики он привлек к себе в октябре 1989 года. Тогда состоялось его первое выступление на всесоюзном ТВ — на экране шла трансляция сеанса исцеления в Киеве.
После этого Кашпировский получил миллионы писем от зрителей и полностью «ушел» на телевизор. Классическую практику психотерапевта Анатолий прекратил. Теперь он стал настоящий телезвездой. Его программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» по воскресеньям раз в две недели собирала у экранов миллионы телезрителей от Москвы до Владивостока. На живых выступлениях люди рыдали, извивались по его команде и теряли сознание.
Часть людей такой подход заставил поверить в чудо — многие фанаты Кашпировского были убеждены в том, что мужчина способен справиться с недугами, неподвластными врачам. Вместе с этим у Анатолия находились и критики — академики РАН и другие ученые официально признали Кашпировского шарлатаном и призывали не пускать его в телецентр «Останкино».
Однако успех его эфиров взял верх и «целителя» оставили на телевизоре. На своих сеансах он показывал настоящую магию. Анатолий часто приглашал на сцену людей с болезнями, указывал на них пальцев и говорил несколько фраз. После этого пациенты падали, а вставали уже здоровыми людьми. Естественно, никаких медицинских подтверждений таким историям нет, как, впрочем, нет и официальных опровержений.
Почему люди верили в целебную силу сеансов Кашпировского?
В то время на советском телевидении не существовало даже рекламы. Зритель привык воспринимать все, что показывают по ТВ за чистую монету. Логика была проста — если Кашпировского по государственному телевидению представляют как «целителя», значит так оно и есть.
Однако Анатолия пустили в эфир не из-за его магической силы, а для утешения народа. Во времена популярности Кашпировского экономика страны находилась в ужасающем состоянии, полки магазинов были пустыми, а в стране процветала коррупция. «Целителю» отлично удавалось отвлекать зрителей от реальных проблем и заставлять их поверить в чудо.
Многие из пациентов Кашпировского на сеансах действительно излечивались. Однако виновником чуда была не загадочная целительная сила Кашпировского, а обыкновенный эффект плацебо. Грубо говоря, «целитель» заставлял человека поверить в то, что тот здоров, из-за чего пациент действительно начинал чувствовать себя лучше.
Что стало с «целителем», когда слава прошла?
После развала СССР слава Кашпировского стала постепенно сходить на нет. В СМИ начала появляться информация о том, что сеансы «целителя» свели с ума тысячи людей. Уже в 1995 году Кашпировский уехал в США, где начал заниматься тем же самым, но на публику иммигрантов и жителей Америки.
Периодически Анатолий Кашпировский возвращался в Россию, пытался возобновить свою деятельность, появлялся в некоторых шоу на телевидении. Несмотря на то, что даже среди современных людей находились те, кто с доверием шел к нему на сеансы, обрести былую славу в России Анатолию не получилось.
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