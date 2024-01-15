Кашпировский: почему люди верили советскому «целителю»

Следует отдать должное — первые годы своей карьеры Кашпировский не являлся тем, кого сегодня назвали бы «инфоцыганом». Мужчина был действительно профессиональным психиатром. Разрабатывая собственный метод лечения, Кашпировский изучил тома доступной мировой литературы по гипнозу и психосоматике. Первое время он много практиковался на советских людях, используя классические методы гипноза, с помощью них помогал пациентам избавиться от психиатрических проблем, «ставил» им анестезию и работал с болезнями, основанными на психосоматики. Однако через несколько лет успешной практики «целитель» понял, что его дело приносит успех и решил расширить границы своих возможностей. Так из психотерапевта-гипнотизера Кашпировский превратился в звезду экрана и самого известного советского шарлатана.

Дистанционное обезболивание пациента, 1989 год ТАСС

Как Кашпировский заставил поверить в свою силу тысячи людей?

К середине 1970-х Анатолий Кашпировский полностью перешел от классического гипноза к собственному методу, который основывался на работе с вниманием и подсознанием человека. Своими сеансами Кашпировский как бы заставлял аудиторию поверить в собственное исцеление и самостоятельно «избавить» себя от недуга.

Находились пациенты, которые действительно шли на поправку после сеансов. Кто-то благодаря сеансам Кашпировского справлялся с аллергией, а кто-то даже заявлял, что избавился от сахарного диабета.

В 1988 году Кашпировский впервые появился на телевидении и начал транслировать свои методы дистанционно — через экран. Внимание широкой публики он привлек к себе в октябре 1989 года. Тогда состоялось его первое выступление на всесоюзном ТВ — на экране шла трансляция сеанса исцеления в Киеве.

Сеанс «исцеления» Анатолия Кашпировского Кадр из видео

После этого Кашпировский получил миллионы писем от зрителей и полностью «ушел» на телевизор. Классическую практику психотерапевта Анатолий прекратил. Теперь он стал настоящий телезвездой. Его программа «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского» по воскресеньям раз в две недели собирала у экранов миллионы телезрителей от Москвы до Владивостока. На живых выступлениях люди рыдали, извивались по его команде и теряли сознание.

Часть людей такой подход заставил поверить в чудо — многие фанаты Кашпировского были убеждены в том, что мужчина способен справиться с недугами, неподвластными врачам. Вместе с этим у Анатолия находились и критики — академики РАН и другие ученые официально признали Кашпировского шарлатаном и призывали не пускать его в телецентр «Останкино».

Однако успех его эфиров взял верх и «целителя» оставили на телевизоре. На своих сеансах он показывал настоящую магию. Анатолий часто приглашал на сцену людей с болезнями, указывал на них пальцев и говорил несколько фраз. После этого пациенты падали, а вставали уже здоровыми людьми. Естественно, никаких медицинских подтверждений таким историям нет, как, впрочем, нет и официальных опровержений.

В 90-х Кашпировский стал даже выступать на научных медицинских конференциях. Он встречался с главными медиками и психиатрами республик бывшего СССР

Кашпировский и его аудитория в Праге, 1992 год ТАСС

Почему люди верили в целебную силу сеансов Кашпировского?

В то время на советском телевидении не существовало даже рекламы. Зритель привык воспринимать все, что показывают по ТВ за чистую монету. Логика была проста — если Кашпировского по государственному телевидению представляют как «целителя», значит так оно и есть.

Однако Анатолия пустили в эфир не из-за его магической силы, а для утешения народа. Во времена популярности Кашпировского экономика страны находилась в ужасающем состоянии, полки магазинов были пустыми, а в стране процветала коррупция. «Целителю» отлично удавалось отвлекать зрителей от реальных проблем и заставлять их поверить в чудо.

Многие из пациентов Кашпировского на сеансах действительно излечивались. Однако виновником чуда была не загадочная целительная сила Кашпировского, а обыкновенный эффект плацебо. Грубо говоря, «целитель» заставлял человека поверить в то, что тот здоров, из-за чего пациент действительно начинал чувствовать себя лучше.

Что стало с «целителем», когда слава прошла?

После развала СССР слава Кашпировского стала постепенно сходить на нет. В СМИ начала появляться информация о том, что сеансы «целителя» свели с ума тысячи людей. Уже в 1995 году Кашпировский уехал в США, где начал заниматься тем же самым, но на публику иммигрантов и жителей Америки.

Сейчас Кашпировский ведет свой канал на YouTube — под его видео можно найти восторженные комментарии с благодарностью Кадр из видео, YouTube:Anatoly Kashpirovskiy