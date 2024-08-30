Смешение богемы и минимализма: модульный дом посреди африканского заповедника

Ecomo House - модульный дом на территории экопарка в ЮАР.
На территории одной из экзотических экосистем Южной Африки появился модульный дом. Дизайн представляет собой смешение богемного стиля с минимализмом. В жилище установлены всевозможные «зеленые» технологии, которые сводят к минимуму его негативное воздействие на окружающую среду.
Архитекторский проект дизайнера Пьетро Руссо.
Пьетро Руссо (Pietro Russo) несколько месяцев провел в Южной Африке, выбирая место для строительства своего будущего дома. Наконец он остановился на живописном участке посреди заповедника Moose Valley Nature Reserve. Для возведения дома Ecomo дизайнер решил использовать модульные конструкции, соединенные между собой. Широкие окна открывают вид на экопарк, а несколько открытых террас позволяют отдохнуть прямо на свежем воздухе, не выходя из дома.
Ecomo House. Открытая гостиная.
Ecomo House - дом с открытой планировкой.
Подобная сборная конструкция позволила снизить транспортные расходы на возведение дома, а также уменьшить количество строительных отходов.
Ecomo House. Кухня.
В модульном особняке расположены гостиная с открытой планировкой, кухня со столовой и две спальни. Для обогрева помещения холодными ночами в доме используется камин. Питьевой водой хозяев обеспечивает близлежащий источник. Система сбора дождевой воды перерабатывает жидкость, которая затем используется для орошения небольшого огорода вблизи дома.
Ecomo House. Кухня с видом на заповедник.
Ecomo House - модульный дом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии