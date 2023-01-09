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Официанты в Шотландии перестали носить килты потому что их постоянно лапают женщины

Официанты в Шотландии перестали носить килты потому что их постоянно лапают женщины

Фактрум узнал, что официанты шотландского паба в Инвенессе решили отказаться от ношения килтов из-за домогательств со стороны посетительниц. Сотрудники паба носили килт, чтобы соответствовать традиционной атмосфере Шотландии. Но сейчас официанты говорят, что вызывают сексуальную озабоченность у женщин-гуляк, которые поднимали их килты, чтобы проверить, являются ли сотрудники паба истинными шотландцами.


По словам помощника менеджера заведения, домогательства имеют место в основном в выходные дни, когда паб становится оживленным. Здесь собираются большие группы пьющих женщин. Поначалу это кажется забавным, говорит помощник менеджера. «Но когда вы действительно заняты и каждый должен работать быстро и усердно, ваши руки заняты кружками, вы чувствуете себя незащищенным. Думаете, идти ли забирать кружки или вам снова поднимут килт?» — говорит он.

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Официанты в Шотландии перестали носить килты потому что их постоянно лапают женщины

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Официанты в Шотландии перестали носить килты потому что их постоянно лапают женщиныПодписаться на мой Instagram
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