9 вещей, которые наглядно докажут, что хозяин подержанного автомобиля обманывает на рынке

1. Зимняя резина летом

Видимо хозяину нет дела до машины. |Фото: mamadysh-rt.ru.

2. Канистры в багажнике

Видимо хозяин подливает. |Фото: canal3.md.

3. Маленький пробег

ru. Приятных цифр не должно быть. |Фото: autocity.smolmotor.ru.

4. «Пацанский» тюнинг

А нужна ли такая машина вообще? |Фото: wallbox.ru.

5. Слишком много владельцев

Повод усомниться в правовой чистоте машины. |Фото: frmall.ru.

6. Состояние «расходников»

Обязательно проверяем эти вещи. |Фото: entusiast-auto.ru.

7. Дым

Обращаем внимание не сильно ли коптит автомобиль. |Фото: drive2.ru.

8. Подушка безопасности

Нужно убедиться в ее наличии. |Фото: the-avto.ru.

9. Хорошее ЛКП

Просто так красить никто не станет. ¦Фото: okeydrive.ru.