9 вещей, которые наглядно докажут, что хозяин подержанного автомобиля обманывает на рынке

Приобретение подержанного автомобиля – это настоящий вызов. Пройти через такое мероприятие и не остаться в дураках может быть совсем непросто. К сожалению, далеко не каждый автомобилист и уж тем более участник рынка – человек честный. С другой стороны, всего этого можно не сильно бояться, если знаешь признаки, по которым можно распознать кота в мешке.
1. Зимняя резина летом
Видимо хозяину нет дела до машины. |Фото: mamadysh-rt.ru.
Когда у хозяина стоит резина не по сезону, то скорее всего у него нет денег на нормальную эксплуатацию автомобиля или просто нет желания ухаживать за ним. В любой из этих двух ситуаций наилучшим решением будет развернуться и уйти. Само собой, бывают исключительные ситуации, однако стоит ли проверять это на себе?
2. Канистры в багажнике
Видимо хозяин подливает. |Фото: canal3.md.
Никто не хочет взять автомобиль, в бак которого следует постоянно подливать горючее. Если же хозяин автомобиля «забыл» в багажнике канистру, а то и несколько, то можно сразу отказываться от приобретения такой машины. Особенно, если все это время владелец заявлял, что никаких проблем с автомобилем у него нет.
3. Маленький пробег
Приятных цифр не должно быть. |Фото: autocity.smolmotor.ru.
Небольшой пробег автомобиля – это та вещь, которой, скорее всего не будет у подержанной машины. Случаи, когда это правда, весьма не часты на рынке. Если у 10-летнего автомобиля слишком «приятные» значения пробега, то это уже прекрасный повод для того, чтобы усомниться в искренности продавца.
4. «Пацанский» тюнинг
А нужна ли такая машина вообще? |Фото: wallbox.ru.
Автомобиль со странными элементами «тюнинга», например тонировкой фар, в лучшем случае выглядит странно. В худшем случае, таким образом, автомобилист пытается скрыть какие-то проблемы в конструкции продаваемой машины. Лучше сразу перестраховаться и не брать такой автомобиль.
5. Слишком много владельцев
Повод усомниться в правовой чистоте машины. |Фото: frmall.ru.
Если машина за 8 лет жизни сменила около десятка хозяев, то это повод усомниться в честности сделки. Совершенно очевидно, что никто из этих хозяев не занимался нормальным обслуживанием автомобиля. Наконец, машина в такой ситуации может просто иметь серьезные юридические проблемы.
6. Состояние «расходников»
Обязательно проверяем эти вещи. |Фото: entusiast-auto.ru.
При покупке автомобиля на вторичном рынке обязательно следует проверить состояние «расходников». В их число входят такие вещи, как масло, ремни ГРМ, топливный и воздушный фильтры, а также многое другое. Очень часто именно эти вещи выдают, что машиной пользовались не очень бережно.
7. Дым
Обращаем внимание не сильно ли коптит автомобиль. |Фото: drive2.ru.
Обязательно стоит обратить внимание на цвет дыма и наличие задымления как такового. Все это может красноречиво рассказать о состоянии двигателя. Не лишним будет и еще раз проверить ГРМ. Скрыть такие проблемы продавцу бывает очень сложно.
8. Подушка безопасности
Нужно убедиться в ее наличии. |Фото: the-avto.ru.
Не стоит забывать проверять наличие подушек безопасности у машины. Очень часто бывает так, что их просто нет. В таком случае важно понимать две вещи. Во-первых, в случае ДТП этот автомобиль вас не защитит. Во-вторых, машина уже скорее всего побывала в аварии.
9. Хорошее ЛКП
Просто так красить никто не станет. ¦Фото: okeydrive.ru.
Лакокрасочное покрытие буквально сверкает? Это один из главных поводов усомниться в автомобиле. Все очень просто. Как можно скрыть проблемы с кузовом? Конечно же, покрасить его по-новому. И хорошо, если это окажется только ржавчина. Машина ведь могла и биться, причем весьма сильно.
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