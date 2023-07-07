10 позитивных автомобилей, при виде которых сразу поднимается настроение

Volkswagen Жук - один из самых позитивных авто.
Есть автомобили, которые удивляют. Например, переживший рейстайлинг Nissan Juke. Есть автомобили, которые вызывают неподдельное восхищение. Например, представленный на Парижском автосоалоне BMW M3 E92 LB Performance. А есть и такие, при виде которых сразу улучшается настроение, а на лице появляется улыбка. Мы собрали 10-ку именно таких авто – добрых и позитивных.
1. Classic Minis
Classic Minis.
Автомобиль Minis просто не может не нравиться. «Классическая» модель этой малолитражки отличается простатой и дешевизной. И хотя найти сегодня такой автомобиль будет достаточно сложно, в хорошем состоянии Minis сможет прослужить не один год, а то и десятилетие заботливому автомобилисту.
2. Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa.
Этот 12-цилиндровый спортивный автомобиль - Ferrari Testarossa, является далеко не самой яркой, однако одной из наиболее известных моделей Ferrari. Машина имеет «классический» дизайн присущий многим спорткарам конца XX столетия. Выпускался этот красавец до 1991 года, а две его модификации до 1994 и 1996 годов.
3. Citroen 2CV
Citroen 2CV.
Легендарный французский малолитражный автомобиль Citroen 2CV. Он был также хорош Ford Model T в США и Volkswagen Käfer в Германии. Выпускался «француз» с 1949 года по 1990 год и за это время несколько раз модернизировался. Разработана машина была еще до Второй Мировой войны и имела множество конструктивных инноваций в области механики.
4. Nissan Skyline
Nissan Skyline.
Одно из самых масштабных поколений японских автомобилей – это Nissan Skyline. Выпускается машина с 1957 года. За это время японские инженеры порадовали автолюбителей 13 поколениями разнотипных моделей. Одной из наиболее запоминающихся моделей стала GT-R R32 R34.
5. Land Rover Defender
Land Rover Defender.
Что можно сказать плохого о британском вседорожнике Land Rover Defender? Пожалуй, можно сказать только хорошее. Это действительно легендарный автомобиль, который может понравиться даже самому искушенному автолюбителю. Производиться этот красавец с 1983 года по сей день.
6. BMW Z3M Coupe
BMW Z3M Coupe.
Некоторые дизайнеры сравнивают форму кузова BMW Z3M Coupe с башмаком клоуна. Впрочем, веселит счастливых обладателей этой модели вовсе не дизайн. Машина является неплохим вариантом для тех, кто хочет надежности и стабильности. Выпускается BMW Z3M Coupe с 1998 года.
7. Volkswagen Käfer
Volkswagen Жук.
Есть автомобили легенды. А есть автомобили, которые можно было бы назвать «легендой легенд». Именно к таким относится Volkswagen Käfer или «Жук». На сегодняшний день – это самый массовый автомобиль в истории автопрома. Выпускалась машина с 1938 по 2003 год. За все это время в Volkswagen Käfer не была ни разу пересмотрена базовая конструкция. Выпущено было более 21.5 млн экземпляров.
8. Lamborghini Countach
Lamborghini Countach.
Возвращаясь к уже упомянутому Ferrari с «классическим» дизайном, хотелось бы напомнить про тот автомобиль, что собственно и стал родоначальником этого «классического» дизайна кузова. С гордостью представляем премиальный спортивный автомобиль Lamborghini Countach. Производился он с 1974 по 1990 годы. За все время было собрано 1 997 единиц авто.
9. Mazda Miata
Mazda Miata.
Продолжая тему классического авто, нельзя не вспомнить и про Mazda Miata – родстер выпущенный в 1989 году. За все время было выпущено 4 поколения этих автомобилей. Дизайн автомобиля за два с половиной десятилетия разработок фактически не изменился, чего не скажешь о начинке.
10. Ваш автомобиль
Все приведённые здесь автомобили, безусловно, порадуют многих автомобилистов одним лишь свои видом. Однако в действительности, каждого автолюбителя должен в первую очередь радовать его автомобиль. И если зайдя в гараж в животе не летают бабочки, быть может была куплена не там машина.
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