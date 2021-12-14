10 самых необычных и забавных сортов мороженого для самых отважных сладкоежек

Необычно, забавно и вкусно...
Мороженое - один из немногих в этом мире продуктов, которые любят практически все. Как здорово в жаркий летний денёк полакомиться прохладным десертом или добавить шарик мороженого в ароматный горячий кофе зимним вечером. Среди огромного разнообразия мороженого есть по настоящему эксклюзивные сорта, которые обязательно стоит попробовать, если они попадут в поле зрения.
1. «Тако»
Мороженое «Тако».
Калифорнийский магазин мороженого Sweet Cup создал необычное сладкое блюдо — мороженое-тако. Единственное, чем оно отличается по внешнему виду от настоящих тако, это то, что оно очень яркое и красочное.
Итак, из чего же состоит сладкий тако. Внутри его вместо мясной начинки самое обычное мороженое. А вместо лепешки, в которую заворачивается начинка, Sweet Cup использует мягкую вафлю. Затем мороженое украшается съедобным золотом, брызгами шоколадного сиропа и шипучими конфетами, имитирующими салат и соусы, которые обычно добавляют в тако.
2. «Какигори»
Мороженое «Какигори».
Какигори - популярный японский десерт, который делают из мелкой ледяной стружки, приправленной сиропом. Впервые он появился в префектуре Канагава в 1869 году. Обычно в качестве ароматизаторов добавляют клубнику, вишню, лимон, зеленый чай, виноград, дыню, сладкую сливу и бесцветный сироп. Чтобы подсластить какигори, его часто обливают сгущенным молоком. Какигори обычно кушают с помощью ложки.
3. «Джелато»
Мороженое «Джелато».
I-Creamy Artisan Gelato предлагает один из самых вкусных и красивых видов мороженого в Сиднее. А делают его в виде потрясающе красивых цветов из джелато.Джелато представляет собой итальянский замороженный десерт, который делают из свежего коровьего молока, сливок и сахара, а также в него добавляют ягоды, фрукты, орехи и шоколад. В отличие от обычного мороженого, в нем меньше жира, но больше сахара, а также джелато более кремообразное и медленнее тает.
4. «Макарон»
Мороженое «Макарон».
Если объединить классическое французское кондитерское изделие макарон с мороженым, то получится сладкое печенье-сэндвич с прослойкой из мороженого. А особенным его делает, по словам пищевой журналистки Джессики Ядегаран, то, что вкус и текстура ингредиентов идеально дополняют друг друга. Стоит такая «печенька» с мороженым примерно 5 долларов.
5. «Готическое»
Мороженое «Готическое».
Те, кого раздражают разноцветные шарики мороженого, наконец могут ликовать — появилось настоящее мороженое, ничем не отличающееся от «обычного», за исключением того, что оно угольно-черное. Это мороженое со вкусом жареного миндаля делает магазин «Little Damage» в Лос-Анджелесе, а темный оттенок ему придали активированным углем.
6. «Буррито»
Мороженое «Буррито».
Владельцы десертного магазина Sugar Sugar в Сарнии, Онтарио решили, что если существует мороженое-тако, то почему бы не сделать мороженое-буррито. Заворачивают его вместо тортильи в сладкую вату.
7. «Galaxy»
Мороженое «Galaxy».
Мороженое-галактика, пожалуй, самое красивое в мире. Пользователь Instagram Ли-Чи Пан выложил фотографии своего шедевра в Сети в 2016 году, однако рецептом того, как ему удалось добиться подобного, не поделился.
8. «Спагетти»
Мороженое «Спагетти».
Это может выглядеть как куча макарон, но это на самом деле мороженое. Делают подобное чудо в Германии, и не обязательно поливают красным соусом. Есть и другие разновидности, например, спагетти-карбонара из ванильного мороженого, подаваемая с буроватым ликерным соусом и орехами.
9. «Astronaut»
«Премиальное» не тающее мороженое.
Было бы неплохо, если бы в жаркий летний день можно было наслаждаться приятным освежающим мороженым, которое не капает на руки. 34-летний Роб Коллингтон, основатель компании мороженого Gastronaut, всегда был большим поклонником мороженого Astronaut, продаваемого в музеях космоса и магазинах при кемпингах в США.
Ему запомнилось то, что оно было не очень вкусное, потому что делалось из самых дешевых искусственных ингредиентов, но при этом оно почти не таяло. В итоге Роб ушел со своей работы офисного служащего и потратил три с половиной года на разработку собственной версии натурального органического мороженого, которое будет вкусное, но при этом не будет таять.
10. «Люминесцентное»
Мороженое «Люминесцентное».
Чарли Фрэнсис из компании по производству мороженого Lick Me, I`m Delicious создал это специальное мороженое для Хэллоуина. Это светящееся в темноте мороженое было сделано с использованием активированных кальцием белков, которые реагируют на внешние раздражители. Проще говоря, они светятся, когда человек облизывает мороженое. Стоит подобное удовольствие недешево - 200 долларов за порцию.
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