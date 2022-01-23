5 крупных авиакатастроф: По каким причинам они произошли, и кому в них посчастливилось выжить

По каким причинам произошли крупнейшие авиакатастрофы, и кому в них посчастливилось выжить

Тенерифе: самая масштабная авиакатастрофа в мировой истории

/Фото: cs5.pikabu.ru Самая крупная в мире авиакатастрофа произошла на Тенерифе./Фото: cs5.pikabu.ru

Крушение на Тенерифе привело к гибели 583 человек./Фото: www.abc.es

Япония: в столкновении с горным хребтом выжило 4 человека

Авиакрушение Japan Airlines унесло жизни 520 человека./Фото: pic1.dbw.cn

Синайский полуостров: массовая гибель российских граждан в теракте ИГИЛ

Airbus A320 упал из-за детонации самодельного взрывного устройства./Фото: gdb.rferl.org

10-месячная Дарина Громова — самый маленький пассажир Airbus A320./Фото: img2.ntv.ru

Франция: катастрофа в Эрменонвиле унесла жизни 346 человек

Катастрофа в Эрменонвиле произошла из-за поломки грузовой двери./Фото: droplak.ru

В Индии столкновение самолетов привело к гибели 349 человек

Авиакатастрофа в Дели унесла жизни 359 человек./Фото: informburo.kz