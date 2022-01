5 крупных авиакатастроф: По каким причинам они произошли, и кому в них посчастливилось выжить

По каким причинам произошли крупнейшие авиакатастрофы, и кому в них посчастливилось выжить

Тенерифе: самая масштабная авиакатастрофа в мировой истории

/Фото: cs5.pikabu.ru Самая крупная в мире авиакатастрофа произошла на Тенерифе./Фото: cs5.pikabu.ru

Крушение на Тенерифе привело к гибели 583 человек./Фото: www.abc.es

Япония: в столкновении с горным хребтом выжило 4 человека

Авиакрушение Japan Airlines унесло жизни 520 человека./Фото: pic1.dbw.cn

Синайский полуостров: массовая гибель российских граждан в теракте ИГИЛ

Airbus A320 упал из-за детонации самодельного взрывного устройства./Фото: gdb.rferl.org

10-месячная Дарина Громова — самый маленький пассажир Airbus A320./Фото: img2.ntv.ru

Франция: катастрофа в Эрменонвиле унесла жизни 346 человек

Катастрофа в Эрменонвиле произошла из-за поломки грузовой двери./Фото: droplak.ru

В Индии столкновение самолетов привело к гибели 349 человек

Авиакатастрофа в Дели унесла жизни 359 человек./Фото: informburo.kz

Авиаперелеты считаются одним из самых безопасных видов пассажирских перевозок. Ежедневно более 80 000 самолетов по всему миру успешно совершают свои рейсы, перемещая на огромные расстояния около трех миллионов людей. Тем не менее , история мировой авиации насчитывает десятки воздушных катастроф. Да, крушения самолетов случаются крайне редко, однако масштабы таких происшествий фатальны. В считанные минуты гибнут сотни людей, и зачастую они не имеют ни единого шанса на спасение. Случаи, когда человек выживал в крушении авиалайнеров, единичны и вызывают массовый резонанс.Крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа случилась 27 марта 1977 года на острове Тенерифе. По нелепой случайности прямо на взлётно-посадочной полосе канарского аэропорта Лос-Родеос произошло фатальное столкновение двух Boeing 747: американской авиакомпании Pan Am и нидерландской KLM. Страшная катастрофа унесла жизни 583 человек. Выживших было гораздо меньше — всего 61 пассажир рейса Pan Am, в числе которых оказались капитан и второй пилот, а также бортинженер.Основной причиной авиапроисшествия назвали плохие погодные условия, вследствие которых нарушилась радиосвязь с пилотами. Командный состав боингов не смог правильно интерпретировать указания авиадиспетчера и практически не слышал друг друга. Ситуацию усугубил сильный туман, который снизил видимость до ста метров.В результате этих нелепых случайностей оба лайнера практически одновременно оказались на одной взлетной полосе. Двигаясь друг другу навстречу, пилоты не имели физической возможности оценить полную картину происходящего. Первым на взлет вышел Boeing авиакомпании KLM и только в этот момент увидел двигающийся навстречу самолет Pan Am.Пилот попытался оторвать самолет от земли, чтобы предотвратить столкновение, однако расстояние для маневра оказалась недостаточным. Лайнеры на полном ходу столкнулись «лоб в лоб». Сила удара была настолько большой, что самолет KLM сделал гигантскую пробоину в фюзеляже Pan Am. После этого он упал на взлетную полосу и загорелся. В пожаре погибли все, кто находился внутри. Во втором самолете чудом остались живы некоторые пассажиры.12 августа 1985 году случилась авиакрушение, по количеству жертв немногим уступающее катастрофе в Тенерифе. Боинг японских авиалиний Japan Airlines вылетел по своему стандартному маршруту Токио-Осака. Через 12 минут после взлета появились серьезные технические неполадки, вследствие которых полностью оторвался киль. Команда более получаса пыталась стабилизировать самолет, однако их попытки были безуспешны. Авиалайнер потерял управление и врезался в горный массив неподалеку от Фудзиямы.Катастрофа забрала жизни 520 человек. Четыре пассажира выжили, и это воспринималось не иначе, как чудо. Японское правительство провело официальное расследование, в ходе которого эксперты установили причины авиакатастрофы. К трагедии привела халатность ремонтного персонала, который при плановых работах допустил критические ошибки.Самой крупной авиакатастрофой Египта и России стало крушение самолета Airbus A320 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Через 23 минуты после взлета радары перестали фиксировать чартерный лайнер, который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-Эль-Шейха. А вскоре после этого военная авиация Египта обнаружила его обломки в горах неподалеку от города Нехель. От столкновения с землей самолет полностью разрушился, а его части были разбросаны на площади более 30 км. Выживших среди 224 человек не оказалось.В первые дни после происшествия ответственность за события взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ. В процессе расследования информация о теракте подтвердилась: Airbus A320 потерпел крушение из-за самодельного взрывного устройства, спрятанного в хвостовой части. Оно было незаметно заложено туда неизвестными лицами и замаскировано под нагромождением багажа и детскими колясками. Подозреваемых в совершении преступления не выявили.Среди пассажиров находилось 25 детей разного возраста, в том числе и девочка 10 месяцев. Позже она стала символом трагедии, и многие зарубежные издания растиражировали ее фотографию, сделанную родителями накануне путешествия.Крушение турецкого самолета Turkish Airlines получило всемирный резонанс как «авиакатастрофа в Эрменонвиле ». Технологические ошибки в конструкции грузовой двери привели к смерти 346 человек.3 марта 1974 года лайнер McDonnell Douglas DC-10 вылетел из парижского аэропорта в Стамбул, после чего должен был лететь в Лондон. Однако трагедия случилась уже через шесть минут после поднятия в воздух. Как только самолет набрал высоту 3500 метров, обнаружилась поломка запорного механизма в люке грузового отсека. Из-за этого его оторвало и началась взрывная декомпрессия салона, которая вывела из строя все системы управления. Успешно посадить DC-10 в такой ситуации не представлялось возможным: всего спустя полторы минуты он на огромной скорости спикировал в лес Эрменонвиль и загорелся.12 ноября 1996 года произошло воздушное столкновение казахского лайнера Ил-76ТД и арабского Boeing 747. Катастрофа стоила жизни всем 349 пассажирам, которые находились внутри обеих машин. Происшествие признали самым крупным по числу погибших при столкновениях в воздухе.В этой катастрофе у людей не было ни единого шанса выжить: не распознав команду авиадиспетчера , казахский Ил-76ТД резко снизил высоту и на скорости 500 км/час протаранил фюзеляж Boeing 747, который летел ему навстречу. После столкновения Boeing сразу распался на части еще в воздухе. Одной из причин катастрофы называют не только ошибку экипажа, но также отсутствие на лайнерах системы предупреждения столкновений.