10 ФАКТОВ, которых мы не знали о Сильвестре Сталлоне

Мы в редакции Фактрума очень любим Сильвестра Сталлоне за его звёздные роли храбрых парней. Его имя ассоциируется с «золотой эрой» боевиков, а кто не видел «Рокки»? Кажется, таких людей просто нет!









Трудное рождение

Его мать была рестлером

Он работал в салоне красоты

Борьба с издевательствами

Он страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности

Он едва не упустил роль Рокки

Он против свободного ношения оружия

Его состояние

Он забросил Twitter?