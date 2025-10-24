Почему в фильмах индейцы изображены без бороды и усов

Независимо от страны-производителя вестерна индейцы всегда предстают перед зрителем без бороды. Действительно ли они их не носили или это какой-то ход? Как оказалось, такой образ вполне реальный.
Действительно ли индейцы не носили бороды или это какой-то режиссерский ход / Фото: 123ru.net
Коротко о главном
Американские индейцы являются представителями американоидной расы, которая очень близка к другой расе – монголоидной / Фото: Twitter
Американские индейцы являются представителями американоидной расы, которая очень близка к другой расе – монголоидной.немного. В частности, это относится и к бороде. Обе эти расы адаптированы под выживание в достаточно непростых условиях, так как живут в местах, где царят высокая температура воздуха, засуха, сильные порывы ветра. Конечно же, борода здесь – это лишняя деталь на лице человека. Да и традиционно индейцы, в особенности североамериканские, всегда считали, что борода смотрится не эстетично и не привлекательно.
Начиналась процедура по удалению волос на лице, когда мальчики были еще совсем юными / Фото: kino-teatr.ru
В связи с такими убеждениями вся растительность с лица ими благополучно сбривалась. Бритв, конечно, у них не было. Инструментом для бритья выступали ракушки, предварительно сильно заостренные, а также сок одного из растений, дурмана. Он отлично убирает волосы, даже если это щетина. Начиналась процедура по удалению волос на лице, когда мальчики были еще совсем юными. Поэтому когда они дорастали до мужчин, то волосяной покров на их лицах уже был сильно ослабевшим, но на мужество, умение и навыки, да и на внешние качества, это абсолютно никак не влияло.
Стоит отметить, что к мужчинам с бородами индейцы относились крайне отрицательно / Фото: ushistory.
Стоит отметить, что к мужчинам с бородами индейцы относились крайне отрицательно. Таким пленным доставалось больше других. Их называли «людьми с собачьими мордами», так себе кличка. Что касается колонизаторов из Америки, которые нередко были с бородами, относились они к индейцам со снисхождением (не всегда и не все, конечно), не считая их мужчинами. Но уже после первого же боя их мнение кардинально менялось.
Длинные волосы у индейцев - это символ свободы / Фото: kfcpromo.ru
Зато у индейцев зачастую были длинные волосы. Это как символ свободы, да и стричься в их условиях жизни было не слишком удобно. Ну а так как кинорежиссеры и сценаристы данную особенность знали, то и своих героев изображали соответственно. Хотя и у индейцев были племена, у которых росли и усы, и борода, например, к таким относились тлинкиты. Они до того, как пришли европейцы, жили на юго-востоке Аляски и на рядом расположенной территории (сейчас это Канада).
Создатели первых американских вестернов довольно достоверно изображали индейцев безбородыми и длинными волосами / Фото: andyisaacson.squarespace.com
Создатели первых американских вестернов отлично знали эту особенность индейцев. И довольно достоверно изображали оных безбородыми, зато с длинными развевающимися волосами.
