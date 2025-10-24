Почему в фильмах индейцы изображены без бороды и усов

Действительно ли индейцы не носили бороды или это какой-то режиссерский ход / Фото: 123ru.net

Коротко о главном

Американские индейцы являются представителями американоидной расы, которая очень близка к другой расе – монголоидной / Фото: Twitter

Начиналась процедура по удалению волос на лице, когда мальчики были еще совсем юными / Фото: kino-teatr.ru

Стоит отметить, что к мужчинам с бородами индейцы относились крайне отрицательно / Фото: ushistory.ru

Длинные волосы у индейцев - это символ свободы / Фото: kfcpromo.ru

Создатели первых американских вестернов довольно достоверно изображали индейцев безбородыми и длинными волосами / Фото: andyisaacson.squarespace.com