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Дом с историческим фасадом и неожиданным интерьером


Дом со старинным фасадом.

Дом со старинным фасадом.

При взгляде на исторический фасад воображение тут же рисует подходящий интерьер в старинном стиле. Но владельцы этого дома решили поступить иначе: они сохранили исходный экстерьер дома, но полностью преобразили его изнутри.

Современный интерьер от мельбурнской архитектурной фирмы Nixon Tulloch Fortey Architecture.

Современный интерьер от мельбурнской архитектурной фирмы Nixon Tulloch Fortey Architecture.

 

Мельбурнская архитектурная фирма Nixon Tulloch Fortey Architecture занялась новым дизайном для этого дома. Хозяева пожелали сохранить исторический фасад, а изнутри все выполнить в современном стиле, что подчеркнуть контраст между стариной и сегодняшний днем.
Гостиная с зеленым диваном.

Гостиная с зеленым диваном.

 

Дизайнеры выбрали для этого дома открытую планировку в темно-белых тонах. Между гостиной, кухней и столовой нет стен. Чтобы визуально отделить их друг от друга, были использованы цветовые акценты. Ярким пятном в гостиной стал зеленый диван и разноцветные книги. «Изюминкой» столовой являются желтые стулья.
Столовая.

Столовая.

 
Огромные раздвижные стеклопакеты.

Огромные раздвижные стеклопакеты.

 

Если спереди дом выглядит как старинная постройка, то с обратной стороны все очень по-современному. Огромные стеклопакеты позволяют естественному свету полностью проникать внутрь помещений. Стеклянные двери могут сдвигаться, делая террасу продолжением дома.
И самое приятное, что хозяев совершенно не видно со стороны улицы.
Современная терраса с обратной стороны дома.

Современная терраса с обратной стороны дома.

 

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Дом с историческим фасадом и неожиданным интерьером

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Дом с историческим фасадом и неожиданным интерьеромПодписаться на мой Instagram
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