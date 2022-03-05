Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Крушение «Титаника» – событие, которое потрясло весь мир. Катастрофа унесла тысячи жизней, а выжившим оставила лишь груз воспоминаний. Некоторые пассажиры остались на корабле, помогая спастись другим, а некоторые – шли на подлость, спасая себя. В ту чудовищную ночь ледяные волны Атлантического океана были свидетелями страстей человеческих – смелости и героизма, а также трусости и подлости.









Брюс Исмей, бизнесмен, глава «Уайт Стар Лайн», пароходной компании‑владельца «Титаника» (справа – Джонатан Хайд в роли Исмея, фильм «Титаник»)

Дэниел Бакли притворился женщиной

Тонущих пассажиров, которые цеплялись за шлюпки, били вёслами

Роберт Хиченс

Только одна шлюпка вернулась к тонущим жертвам крушения

Мистер Картер оставил жену и детей на тонущем корабле

Масабуми Хосоно тайком запрыгнул в шлюпку

Некоторые из выживших покончили жизнь самоубийством

Сэр Космо подкупил гребцов спасательной шлюпки

Некоторые спасали собак

Эдвард Райан

Некоторые члены экипажа проявили верх эгоизма

Американский бизнесмен Дикинсон Бишоп «случайно упал» в шлюпку

Первыми в ночь трагедии начали паниковать «большие шишки»

Майор Артур Годфри Пошан, канадский бизнесмен