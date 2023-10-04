Как выглядели великие императоры Римской Империи: «Больше похожи на людей, чем на богов»

Так же, как и многие из нас хотят выглядеть на фотографиях не полностью реалистично, а «немножечко лучше» и «немножечко красивее», чем в жизни, так и правители прошлого, заказывая свои портреты или скульптуры, хотели в итоге получить улучшенную копию себя. До нас дошли разные изображения римских императоров — скульптуры из камня, из дерева, профили на золотых монетах. И один испанских художник решил попробовать представить, как же эти правители выглядели на самом деле.
Все статуи создавались вручную.
Каждый волосок художник вставлял вручную, а после подстригал до нужной длины.
Безусловно, беря за основу своей работы статуи, нельзя быть на 100 процентов умеренным, что это точная копия человека. И тем не менее, один испанский художник решил рискнуть и предложить современному зрителю «более человечную» версию великих императоров Древнего Рима и Римской Империи. Этот проект он назвал «Цезари Рима» (Cesares de Roma) и его основу составили три портрета — Юлия Цезаря, Августа и Нерона.
Процесс создания статуи Нерона.
Процесс создания статуи.
Скульптуры создавались с помощью силикона, который наиболее точно имитирует человеческую кожу. Затем каждый волосок был вручную вставлен в скульптуру и подстрижен до нужной длины. Оттенки и другие особенности кожи были также раскрашены вручную, так что работа, которая была проделана над этими скульптурами, действительно поражает своей основательностью.
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь.
Так, пред нами предстает Гай Юлий Цезарь в виде пожилого, уже начавшего лысеть и седеть, мужчины с сосредоточенным, даже немного хмурым, взглядом. За основу этого портрета был взят тускуланский портрет правителя — единственный, который сохранился до наших дней. Всю свою жизнь Гай Юлий настойчиво шел к своей цели — править Римом, добиваясь одной должностью за другой. Более восьми лет он провел в войнах, присоединив к Римской республике огромную территорию от Атлантического океана до Рейна.
Тускуланский портрет, считающийся единственным сохранившимся прижизненным скульптурным портретом Цезаря.
Скульптура Гая Юлия Цезаря.
Гай Юлий Цезарь придерживался политики милосердия, если только речь не заходила о его противниках на кресло правления Римом. Так, он казнил нескольких самых серьезных своих оппонентов и стал по сути диктором своей страны. Именно он стал первым неофициальным императором Римской Империи.
Октавиан Август
Процесс создания скульптуры Октавиана Августа.
Юлий Цезарь был убит группой сенаторов, которую возглавлял Марк Юний Брут. После этого место во главе республики занял внучатый племянник Цезаря — Гай Октавий. Собственно, именно он и стал первым официальным императором Римской Империи, известным как Октавиан Август (полное имя Гай Юлий Цезарь Октавиан). И если Юлия Цезаря испанский художник решил представить нам как хмурого серьезного воина, то Октавиан выглядит лет на 35-40. У него копна русых волос, он начисто выбрит, его светлые глаза смотрят решительно и даже в какой-то мере жестоко.
Гай Юлий Цезарь Октавиан Август.
Скульптура Октавиана.
Время правления Октавиана Августа было сравнительно мирным. В это время также велись завоевательные войны — Римская Империя «подмяла» под себя территории от Рейна до Дуная, Испанию и Египет, однако при этом правитель — император — оставался в Риме, сфокусировавшись на реформах. Именно при Октавиане появился культ императора, и даже один из месяцев года был переименован в его честь. Так, императора стали обожествлять, и его изображения становились все больше «классическими» и идеализированными, нежели похожими на изображения реального человека.
Сравнение классической и гипер-реалистичной скульптуры.
Проект *Цезари Рима*.
Нерон
Нерон.
Последней, третьей скульптурой римских императоров стал портрет императора Нерона. Художник представил его как рыжеволосого мужчину, покрытого веснушками. Нерон был последним из династии Юлиев-Клавдиев (полное имя Нерона — Нерон Клавдий Цезарь Август Германик). Нерон стал императором в 16 лет и первые годы у власти был полностью под контролем своей матери.
Сравнение классической и гипер-реалистичной скульптуры.
Историки описывают, что Нерон имел крайне испорченный и до патологии тщеславный характер. Ему хотелось быть великим актером или музыкантом, хотя особых талантов у него и не было. Но и государственные свершения его не особо привлекали. По его приказу был убит его соперник, претендовавший на кресло императора, а позже и мать Нерона, под предлогом, что она замышляла его свергнуть. После этого Нерон стал устраивать бесконечные пиры и празднества, где смог наконец-то сам выступать в качестве актера и певца.
В последние годы жизни Нерон носил длинные волосы и бороду, отождествляя себя с кифаредом Аполлоном.
Чтобы найти деньги в казне на новые праздники, Нерон приказывал убивать состоятельных людей и забирать их имущество. Нерона стали считать полупомешанным. Даже поговаривали, что пожар, который уничтожил почти весь город, это его рук дело. Праздники, на которых император продолжал паясничать и кривляться, требуя аплодисментов, продолжались. Он даже отправился с помпезным визитом в Грецию — именно как актер и певец, а не руководитель Римской Империи. По возвращении домой, Нерон столкнулся с заговором, из-за которого ему пришлось бежать. Когда погоня стала нагонять правителя, он приказал вырыть себе могилу. Со словами «Какой великий артист погибает!», он хотел красиво покончить с собой, но смелости у него на это не хватило. Нерон отдал кинжал одному из своих слуг, который его и заколол.
Золотой ауреус с изображением Нерона и Агриппины (матери Нерона).
Как говорится на сайте проекта «Цезари Рима», идея создать более реалистичные скульптуры-портреты императоров направлена на то, чтобы придать классической истории более понятный и более человеческий облик. В дальнейшем планируется создать портреты и других римских императоров.
Нерон.
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