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  • Murad Saparov
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Когда звезды под стол пешком ходили

Сперва мы решили устроить квест – типа, угадай в какое чудо вырос тот или иной милый ребенок, но потом решили, что надо экономить время читателей – подборка сама по себе удивительная.

Когда звезды под стол пешком ходили

Дженнифер Энистон

Когда звезды под стол пешком ходили

Джон Леннон.

Когда звезды под стол пешком ходили

Рассел Кроу

Когда звезды под стол пешком ходили

Джордж Клуни

Когда звезды под стол пешком ходили

Джулия Робертс

Когда звезды под стол пешком ходили

Бьорк

Когда звезды под стол пешком ходили

Кит Ричардс

Когда звезды под стол пешком ходили

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Когда звезды под стол пешком ходили

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Когда звезды под стол пешком ходили

Хью Грант

Когда звезды под стол пешком ходили

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Когда звезды под стол пешком ходили

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Когда звезды под стол пешком ходили

Вивьен Ли

Когда звезды под стол пешком ходили

Мик Джаггер

Когда звезды под стол пешком ходили

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Когда звезды под стол пешком ходили

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Когда звезды под стол пешком ходили

Джек Николсон

Когда звезды под стол пешком ходили

Леонардо Ди Каприо

Когда звезды под стол пешком ходили

Фредди Меркьюри

Когда звезды под стол пешком ходили

Дэвид Боуи

Когда звезды под стол пешком ходили

Камерон Диас

Когда звезды под стол пешком ходили

Харрисон Форд

Когда звезды под стол пешком ходили

Элизабет Тэйлор

Когда звезды под стол пешком ходили

Анджелина Джоли

Когда звезды под стол пешком ходили

Катрин Денёв

Когда звезды под стол пешком ходили

Элвис Пресли

Когда звезды под стол пешком ходили

Мэрилин Монро

Когда звезды под стол пешком ходили

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Когда звезды под стол пешком ходили

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