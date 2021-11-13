Когда звезды под стол пешком ходили

Сперва мы решили устроить квест – типа, угадай в какое чудо вырос тот или иной милый ребенок, но потом решили, что надо экономить время читателей – подборка сама по себе удивительная.







Дженнифер Энистон







Джон Леннон.







Рассел Кроу







Джордж Клуни







Джулия Робертс







Бьорк







Кит Ричардс







Пол Маккартни







Кейт Уинслет







Хью Грант







Мерил Стрип







Брэд Питт







Вивьен Ли







Мик Джаггер







Селин Дион







Джон Траволта







Джек Николсон







Леонардо Ди Каприо







Фредди Меркьюри







Дэвид Боуи







Камерон Диас







Харрисон Форд







Элизабет Тэйлор







Анджелина Джоли







Катрин Денёв







Элвис Пресли







Мэрилин Монро







Том Круз







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