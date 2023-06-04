Муравьи на участке — очень распространенная проблема, решить которую иногда не могут даже дорогие химические препараты. Но не стоит мириться с наличием этих вредителей в своем саду, ведь существует эффективный и проверенный способ, позволяющий быстро избавиться от муравьев.
Для того чтобы вывести муравьев с участка, необходимо приготовить отравляющую приманку. Для ее изготовления в 100 мл горячей воды разведите 1 ст л борной кислоты и 2 ст л сахара.
Поместите в подготовленный раствор нарезанную на небольшие кусочки кожуру банана. Оставьте кожуру замачиваться на сутки.
Через 24 часа раскидайте кожуру по участку, вблизи муравейников и муравьиных троп.
Оставшийся настой можно разлить по крышечкам и разложить рядом с муравейником.
Эффект от использования этого средства будет заметен сразу, уже через несколько дней муравьи исчезнут с участка.
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Приманка для муравьёв
Муравьи на участке — очень распространенная проблема, решить которую иногда не могут даже дорогие химические препараты. Но не стоит мириться с наличием этих вредителей в своем саду, ведь существует эффективный и проверенный способ, позволяющий быстро избавиться от муравьев.
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