Приманка для муравьёв

Муравьи на участке — очень распространенная проблема, решить которую иногда не могут даже дорогие химические препараты. Но не стоит мириться с наличием этих вредителей в своем саду, ведь существует эффективный и проверенный способ, позволяющий быстро избавиться от муравьев.

Для того чтобы вывести муравьев с участка, необходимо приготовить отравляющую приманку. Для ее изготовления в 100 мл горячей воды разведите 1 ст л борной кислоты и 2 ст л сахара.







Поместите в подготовленный раствор нарезанную на небольшие кусочки кожуру банана. Оставьте кожуру замачиваться на сутки.







Через 24 часа раскидайте кожуру по участку, вблизи муравейников и муравьиных троп.







Оставшийся настой можно разлить по крышечкам и разложить рядом с муравейником.

Эффект от использования этого средства будет заметен сразу, уже через несколько дней муравьи исчезнут с участка.

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