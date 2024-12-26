Бюджетное средство для чистки унитаза из самых простых ингредиентов

Чистка унитаза — не самое приятное занятие, с этим согласится каждая хозяйка. И для того, чтобы минимизировать количество потраченного времени и сил на данную бытовую задачу, предлагаем использовать очень эффективное самодельное чистящее средство.

Результат от использования бюджетного средства будет поразительным: унитаз вновь станет белоснежным, уйдут даже сложные загрязнения.

теплая вода — 150 мл;лимонная кислота — 25 гр;средство для мытья посуды — 3 ст.л;зубная паста — 1 ст.л.Соедините все ингредиенты в миске с теплой водой и хорошо перемешайте. Необходимо, чтобы лимонная кислота полностью растворилась.После того как пена немного осядет, готовое средство перелейте в пластиковую бутылку.Для чистки унитаза налейте средство в унитаз и распределите его по стенкам с помощью ершика. Оставьте средство «работать» на 1 час. Все, что останется сделать — слегка потереть унитаз ершиком. Эффект будет поразительным!Данное средство можно также использовать для мытья ванной, душевой кабины, плитки, смесителей.