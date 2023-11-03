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Мастер вырезает из дерева филигранные многослойные картины, так похожие на сакральные мандалы


Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

Квиллинг в последние годы завоевал недюжинную популярность среди рукодельниц. Принцип создания рисунков из скрученных полосок бумаги вдохновил мастера Габриэля Шама. Он начал создавать нечто из подобное, только вот вместо ножниц вооружился инструментами для резьбы по дереву. Результат получился впечатляющим!

Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

 

Габриэль Шама (Gabriel Schama) занимается резьбой по дереву при помощи лазера. Именно это позволяет ему проделывать филигранную работу и вырезать причудливые контуры, заполненные узорами. Абстрактные изображения и приверженность к традиционным силуэтам, напоминающим очертания человеческого тела или круг-мандалу, - характерные черты его стиля.
Женский силуэт.

Женский силуэт.

 
Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

 
Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

 
Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

 

Первые эксперименты Габриэля с созданием узоров были исключительно с использованием бумаги. Орнаменты он вырезал специальным ножом. Уже тогда было понятно, что художнику стоит использовать и более прочный материал, например, дерево. Габриэль запустил проект на краудфандинговой платформе Kickstarter и собрал средства, необходимые для покупки профессионального оборудования. Лазерный станок он ласково называет Элси. С его помощью он создает невероятные калейдоскопические рисунки!
Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

 
Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

 
Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

 

Концепция каждого рисунка продумывается заранее, создается макет. Затем вырезаются отдельные слои и наклеиваются друг на друга вручную. Часть композиций Гариэль оставляет в естественном цвете, на некоторых окрашивает отдельные детали, акцентируя внимание зрителя, но есть и такие, которые полностью красит в белый цвет.
Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

http://navote.ru/?p=25365
Художественная резьба по дереву.

Художественная резьба по дереву.

 
Рисунок-мандала, выкрашенный белой краской.

Рисунок-мандала, выкрашенный белой краской.

 

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