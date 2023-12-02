С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    Хочу туда.Вот хочу и всё !Фотографии без ре...
  • Traveller
    Но ведь же сплошь ходят  идиоты в обуви школьников из бедных семей - КЕДАХ!!! зимой, в снег и мороз!!! И напрочь забы...Бытовые привычки ...
  • Сергей Дроздов
    Всё  правильно написано!!!Бытовые привычки ...

Как использовать нашатырный спирт: 10 способов, о которых многие забыли


Хитрые способы использования спирта в быту.

Хитрые способы использования спирта в быту.

Наверняка каждому известно, какой резкий запах у нашатырного спирта. Он может тут же привести в чувство человека, который испытывает недомогание. Но мало кто знает, что возможности нашатырного спирта довольно широки. И в хозяйстве он может быть незаменим.

1. Красивые ступни


Эффективное средство от сухости, трещин и натоптышей. | Фото: odezhda.guru, vaneevasdorove1.ru.

Эффективное средство от сухости, трещин и натоптышей. | Фото: odezhda.guru, vaneevasdorove1.ru.

 


Если ваши ступни за зиму стали шершавыми, появились трещины и натоптыши, поможет нашатырный спирт и глицерин. Нужно смешать эти два ингредиента в пропорции 1:1. Полученную смесь нужно втирать в чистую кожу каждый вечер перед сном. Для эффективности делать это лучше каждый день. Уже к концу недели вы заметите потрясающий результат. Это же средство можно наносить на кожу рук, на локти и на колени.

2. Засаленный воротник


Очистить засаленный воротник. | Фото: начисто.

Очистить засаленный воротник. | Фото: начисто.

Воротники курток довольно быстро приобретают засаленный вид, но агрессивные пятновыводители могут испортить ткань. Не стоит отчаиваться. По информации Novate.ru, для решения этой проблемы можно использовать нашатырный спирт и соль. Для приготовления волшебной смеси понадобится всего 25 грамм нашатыря и 5 грамм соли. Нанесите раствор на загрязненный участок, оставьте на 15 минут, а после постирайте обычным образом.

3. Зуд


Зуд комариных укусов. | Фото: Женская Планета.

Зуд комариных укусов. | Фото: Женская Планета.

Лето – пора комаров, которые безжалостно кусают и от этого никуда не деться. Снять зуд поможет смесь из нашатыря и воды. Эти два ингредиента следует смешать в равных пропорциях, нанести на ватный диск и протереть места укусов. По мере возвращения неприятных ощущений, процедуру следует повторить.

4. Чистые окна


Средство для мытья окон. | Фото: Ofix Blog.

Средство для мытья окон. | Фото: Ofix Blog.

Нашатырный спирт поможет качественно отмыть окна. Нужно смешать 30 миллилитров воды, 70 миллилитров глицерина и несколько капель спирта. Получившимся раствором помойте окно. Глицерин образует на стекле невидимую пленку, которая будет отталкивать грязь и препятствовать образованию наледи.

5. Масляная краска


Масляная краска на стенах. | Фото: American Go Association.

Масляная краска на стенах. | Фото: American Go Association.

Стены, покрытые масляной краской, нельзя мыть слишком часто. Однако, если вы затеяли генеральную уборку, поможет нашатырь. Добавьте его в воду, смачивайте тряпку, хорошо выкручивайте и тщательно протирайте стены.

6. Пятна от духов


Пятна от духов на одежде. | Фото: YouTube.

Пятна от духов на одежде. | Фото: YouTube.

Вывести след от духов с белой ткани очень сложно, но все же возможно. Смешайте в равных частях нашатырь и перекись водорода, нанесите на пятно, оставьте на 15 минут, а после промойте теплой водой. Также с помощью спирта можно вывести пятна от масла или йода.

7. Чистка замши


Чистка замшевой обуви. | Фото: uDuba.

Чистка замшевой обуви. | Фото: uDuba.

Замшевая обувь не терпит обилия влаги, но при этом сильно пачкается. В таких ситуациях для деликатной и качественной чистки используют нашатырь. Разведите его с водой в пропорции 1:1, нанесите на ватный диск и протирайте загрязненные участки. По мере необходимости меняйте ватные диски, до тех пока они не станут чистыми.

8. Подкормка для цветов


Удобрение для цветов. | Фото: Hezké bydlení.

Удобрение для цветов. | Фото: Hezk&#233; bydlen&#237;.

 


Помидоры, лилии, клематисы, герань и огурцы очень любят нашатырь. Novate.ru рекомендует добавлять 50 миллилитров спирта в 4 литра воды и поливать растения в саду и огороде. После такого полива кустики зацветут с пущей силой, а также исчезнут мошки.

9. Чистка ковров


Эффективное средство для чистки ковров. | Фото: SmartKilim.

Эффективное средство для чистки ковров. | Фото: SmartKilim.

Ковры не любят мокрую чистку. Конечно, можно использовать специальные химические средства, но придется мучительно вымывать пену. А вот со спиртом такого делать не придется. До начала процедуры тщательно пропылесосьте ковер. Далее, разведите две ложки спирта в литре воды. В приготовленном растворе смачивайте щетку и наносите на ворс ковра. Старайтесь не набирать слишком много раствора, чтобы основание ковра не намокло. Когда обработаете всю площадь, оставьте ковер на пять минут, а после аккуратно протрите его сухой чистой тряпкой.

10. Уборка


Уборка с нашатырем. | Фото: МойДом Журнал.

Уборка с нашатырем. | Фото: МойДом Журнал.

Нашатырный спирт – бюджетный помощник по хозяйству. С помощью спирта можно отмыть до блеска зеркала. Нанесите небольшое количество нашатыря на ватный диск для того, чтобы очистить подошву утюга. Жирные пятна с кафельного пола бесследно исчезают, если использовать для уборки нашатырь.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх