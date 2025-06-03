Самые влиятельные фавориты русских монархов

Во все времена рядом с правителями оказывались люди, пользовавшиеся особым доверием монархов. История монархии в России знает немало таких примеров. Фавориты русских царей оказывали влияние не только на правителей, но и на политику государства в целом. Очень часто рядом с престолом оказывались люди довольно сильные и умные, способные поддержать и помочь советом. В нашем сегодняшнем обзоре – самые влиятельные и известные фавориты русских монархов.
Свенальд (920 – около 980)
Воевода варяжского происхождения в Х веке был доверенным лицом княгини Ольги и князя Игоря. Он был наделён особыми полномочиями и имел право даже собирать собственную дружину. Он был воспитателем Святослава Игоревича, однако не смог повлиять на решение Святослава отправиться в Киев через днепровские пороги, где была устроена засада печенегов. В результате князь погиб, а Свенальд невредимым вернулся в Киев и занял место при старшем сыне Святослава Ярополке, фактически сосредоточив всю власть в своих руках. В результате ссоры Свенальда и брата Ярополка Олега погиб сын фаворита, а затем и сам Олег.
Малюта Скуратов (неизвестно – 1573)
Настоящее имя Малюты Скуратова – Григорий Бельский. Принятый когда-то в опричники по низшему разряду, он смог возвыситься и стать доверенным лицом Ивана Грозного, благодаря собственной изобретательности, решительности и жестокости. На его счету жестокая расправа над новгородскими заговорщиками, бояре которого считали Ивана Грозного злом Руси и желали отдать город под власть литовского короля, и убийство смещённого митрополита Филиппа, попавшего в опалу из-за критики царя и раскрытия его злодеяний. Малюта Скуратов погиб в 1573 году от огнестрельного ранения при штурме крепости Вейсенштейн.
Борис Годунов (1552 – 1605)
Он появился на свет в семье простого помещика, после смерти которого воспитывался дядей. Поступив в опричники в 1570 году, сумел очень быстро выдвинуться, и уже через год был женат на дочери Малюты Скуратова Марии, а после женитьбы сына Ивана Грозного на сестре Бориса Годунова последний стал боярином. Борис долгое время держался в тени, а после восшествия на престол Фёдора Иоанновича быстро сосредоточил власть в своих руках, разделавшись со своими противниками, и стал фактически править страной с 1587 года, а в 1598 и вовсе был избран царём.
Василий Голицын (1643 – 1714)
Боярин, дипломат и военачальник стал негласным главой правительства во времена регентства царевны Софьи, милым другом которой он был. Однако стремление Голицына отстранить от власти Петра I привело к тому, что сам Пётр сверг Софью, а её фаворита сослал в Пинегу, лишив всего имущества.
Александр Меньшиков (1673 – 1729)
Ему было всего 14, когда Александр Меньшиков стал денщиком Петра I, а после и его правой рукой. Он был талантливым полководцем и администратором, однако неоднократно попадался на воровстве. Правда, каждый раз, когда его проделки раскрывались, он умел вымолить прощение царя. После смерти Петра I помог взойти на престол его супруге Екатерине и при ней обладал фактически неограниченной властью, а после воцарения на троне Петра II утратил всё свое влияние, попал в опалу и был сослан в Березин.
Эрнст Иоганн Бирон (1690 – 1772)
Он был из мелкого прибалтийского дворянского рода, но благодаря Анне Иоанновне, на службу которой он поступил в 1718 году, Эрнст Иоганн Бирон смог возвыситься и стать доверенным лицом и фаворитом императрицы. Имел на царицу огромное влияние и даже после её смерти правил Россией в качестве регента. После свержения и ссылки сумел выхлопотать у Екатерины II разрешение вернуться и даже возвратил себе Курляндское герцогство. Скончался в Митаве.
Алексей Разумовский (1709 – 1771)
Сын простого казака смог добиться расположения цесаревны Елизаветы Петровны и стать главной персоной при её дворе, сыграв важную роль во время переворота 1741 года. Даже после смерти Елизаветы Петровны сохранил все свои титулы, звания и награды, не утратил состояния, правда, влияния уже не имел.
Григорий Потёмкин (1739 – 1791)
Рождённый в дворянской семье Григорий Потёмкин с детства был любознателен и честолюбив. Участие в дворцовом перевороте позволило ему обратить на себя внимание императрицы Екатерины II и стать её фаворитом. Однако и о службе Григорий Потёмкин не забывал, сыграв огромную роль в присоединении Крыма и став основателем Черноморского флота. Светлейший князь Таврический считался самым влиятельным лицом Российской империи, был пожалован землями и деньгами, получил чин генерал-фельдмаршала.
Алексей Аракчеев (1769 – 1834)
Он пользовался расположением двух российских императоров: Павла I и Александра I. При Александре стал практически всевластен, а период его правления даже получил название «аракчеевщины». На его счету множество проведённых реформ, как удачных, так и не очень. Александр I сделал графа Аракчеева своей правой рукой и доверял очень важные дела, в том числе и разработку проекта Конституции. Алексей Аракчеев ушёл в отставку после восшествия на престол Николая II.
Григорий Распутин (1869 – 1916)
Одна из самых неоднозначных и загадочных личностей в русской истории. Простой крестьянин снискал в Петербурге славу «божьего человека» и в 1905 году познакомился с царской семьёй, сумев стать другом Николая II и расположить к себе его супругу Александру Фёдоровну. Несмотря на то, что влияние Григория Распутина на царя, а также его политические и кадровые решения слишком преувеличены, вокруг его личности до сих пор ведутся многочисленные споры, а его убийство в 1916 году так и осталось нераскрытым. Считается, что к смерти старца могли приложить руку английские спецслужбы.
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