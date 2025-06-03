Самые влиятельные фавориты русских монархов

Во все времена рядом с правителями оказывались люди, пользовавшиеся особым доверием монархов. История монархии в России знает немало таких примеров. Фавориты русских царей оказывали влияние не только на правителей, но и на политику государства в целом. Очень часто рядом с престолом оказывались люди довольно сильные и умные, способные поддержать и помочь советом. В нашем сегодняшнем обзоре – самые влиятельные и известные фавориты русских монархов.





Свенальд (920 – около 980)

Малюта Скуратов (неизвестно – 1573)

Борис Годунов (1552 – 1605)

Василий Голицын (1643 – 1714)

Александр Меньшиков (1673 – 1729)

Эрнст Иоганн Бирон (1690 – 1772)

Алексей Разумовский (1709 – 1771)

Григорий Потёмкин (1739 – 1791)

Алексей Аракчеев (1769 – 1834)

Григорий Распутин (1869 – 1916)