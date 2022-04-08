«Часы мириады лет» - Самые сложные часы, когда-либо сделанные в Японии

«Часы мириада лет».
Примерно через десять лет после того, как были изобретены первые западные механические часы, японский изобретатель Хисашиге Танака создал «Часы мириады лет», также известные, как «Самозаводящиеся часы 10 тысяч лет». Это устройство, относящееся к позднему периоду Эдо, является настоящим шедевром и относится к разряду японских часов под названием Wadokei.
«Часы мириады лет», которые считаются важным достоянием японской культуры, могут показывать время семью различными способами - обычное время, день недели, месяц, год, японское время, солнечный календарь и даже фазу луны. А заводить их нужно всего раз в год.
Дизайн японского изобретателя Хисашиге Танака.
Секрет подобной долговечности хода кроется в четырех мощных больших пружинах, скрученных вручную, которые спрятаны внутри основания часов и кривошипа, вставленного в корпус. Чтобы выполнять такое множество функций, в часах высотой 63см и весом 38 кг есть более 1000 отдельных деталей.
Удивительный японский механизм.
Декоративное оформление часов.
Говорят, что Танака сделал все механизмы вручную с помощью простых инструментов, таких как напильник и ножовка. После того как все детали были завершены, потребовалось более трех лет, чтобы закончить сборку. Большая часть поверхности часов инкрустирована мелкими кусочками перламутра, залитых черным лаком (эта технология известна как «Raden»).
«Часы мириада лет» Танака Хисашиге в Национальном музее природы и науки, Токио.
Для украшения часов Танака использовал несколько других традиционных методов японских плотников. В 2004 году японское правительство пыталось создать точную копию шедевра Танаки для Всемирной выставки Expo 2005 в Японии. На это понадобился труд более 100 инженеров в течение шести месяцев, даже несмотря на использование самых современных технологий. Инженеры тщательно изучили каждую деталь механизма, чтобы определить, как Танака изготавливал компоненты часов сотни лет назад.
В часах каждый час бьют куранты.
Тем не менее, некоторые компоненты оригинала так и не сумели точно воссоздать. Например, в реплике пружины были изготовлены из стали, а в оригинале из сплава латуни, который не сумели воспроизвести. Часы, технологически сопоставимые с современными западными часами, были разработаны в XIX веке на основе сочетания японской изобретательности и изучения голландских наук («рангаку») в течение так называемого «периода затворничества» Японии.
Сегодня эти часы считаются важным культурным достоянием Японии.
Оформление часов.
Оригинальные «Часы мириада лет» в настоящее время принадлежат корпорации Toshiba и находятся на постоянной экспозиции в Национальном музее природы и науки в Токио. Реплику часов можно увидеть в настоящее время на выставке в Музее науки Toshiba в Кавасаки. Что интересно, Танака за время своей жизни изготовил ряд других хитроумных механических часов, в том числе часы часы-подушку и часы-барабан. Он также создал первый планетарий в Японии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии