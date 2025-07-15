Реальное детство знаменитой Алисы из Зазеркалья

Знаменитая Алиса, прошедшая Зазеркалье и Страну чудес, была, как известно, реальной девочкой по фамилии Лидделл. О её приключениях среди оживших игральных карт и говорящих зверушек мы знаем всё — но что насчёт её настоящего детства?





Вторая дочь

Детство в окружении гениев

Английская девочка холода не боится