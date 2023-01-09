Нет ничего смешнее дефекации: 10 странных фактов об особенностях жизни в Южной Корее

1. Шутки, смешные и не очень, на тему туалета в Южной Корее можно встретить на каждом шагу. Сам процесс дефекации считается настолько забавным, что ему посвящен целый парк под открытым небом со всевозможными высокореалистичными скульптурами и инсталляциями.
2. Ласки молодых людей противоположного пола в общественных местах считаются верхом неприличия, зато друзья одного пола могут ходить, держась за руки, сидеть друг у друга на коленях, ласково перебирать друг другу волосы — и это не будет считаться проявлением неуважения к обществу либо признаком нетрадиционной сексуальной ориентации.
3. Одной из самых распространенных операций в Южной Корее является пластика век (блефаропластика). И девушки, и юноши, практически не раздумывая, рискуют своим здоровьем и ложатся под нож хирурга лишь затем, чтобы приобрести «европейский» разрез глаз.
4. Для молодых людей из приличных семей в этой стране считается недопустимым какое-либо проявление нежных чувств в общественных местах. Но корейцы придумали весьма хитрый способ, позволяющий совместить и внешнее соблюдение пуританских традиций, и современную раскрепощенность: молодые пары направляются целоваться не на лавочки ближайшего парка, а в специально предназначенные мини-мотели.
5. K-Pop — так обычно называют корейскую поп-музыку. Исполнители собирают многотысячную аудиторию на концертах, а с фанатами часто случаются настоящие истерики вплоть до обмороков. Музыкальные композиции K-Pop сочетают в себе черты ритм-н-блюза, хип-хопа и электропопа, а тексты часто звучат не на корейском, а на английском.
6. Дамы преклонного возраста (айюммас) приобретают удивительно высокий статус и могут делать буквально все, что пожелают. Они считают своим долгом делать громогласные замечания по поводу поведения всех окружающих, а если молодые люди имеют нахальство не прислушиваться к их словам, то айюммас даже может в них плюнуть.
7. Страна хронически занимает первые места по потреблению горячительных напитков. Вечером после окончания рабочего дня улицы городов буквально забиты еле держащимися на ногах гражданами. Согласно корейской «корпоративной культуре», если начальник приглашает подчиненных выпить после работы, то отказаться абсолютно невозможно.
8. Если встреча нескольких модниц в абсолютно одинаковых нарядах в Европе воспринимает как фиаско, то в Южной Корее это популярный тренд. Молодые люди нарочно стараются нарядиться как близняшки. Таким образом они показывают всем остальным, что они хорошие друзья.
9. Доставка разной еды во всех развитых странах работает очень неплохо, но в Южной Корее она доведена до виртуозного уровня. Заказчик едва успевает отложить телефон, как в дверь уже звонит курьер, доставивший угощение.
10. Мини-юбками сегодня, казалось бы, удивить никого нельзя, но жительницам Южной Кореи это все же удается. У многих молодых женщин они настолько короткие, что, когда модницы идут по лестнице, им приходится прикрываться сумочками или газетами, чтобы не слишком уж волновать прохожих. При этом корейская публика относится к таким нарядам совершенно спокойно.
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Нет ничего смешнее дефекации: 10 странных фактов об особенностях жизни в Южной Корее
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