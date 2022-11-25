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Для чего сзади на джинсах уже больше 100 лет висит странная кожаная картинка


Для чего сзади на джинсах уже больше 100 лет висит странная кожаная картинка

Сложно будет найти человека, который никогда не носил изделие из джинсовой ткани. Глупо отрицать, что американские брюки и выглядят хорошо, и носятся не один год. Во всяком случае, если изделие действительно качественное, а не соревнуется с «лучшими» представителями ширпотреба. При этом каждый должен был обращать внимание на кожаный прямоугольник сзади на джинсах, чуть повыше пятой точки. Зачем он?

На самом деле это этикетка. /Фото: tr.pinterest.com.

На самом деле это этикетка. /Фото: tr.pinterest.com.

 

Абсолютно все бренды джинсов крепят на пояс прямоугольный кожаный (жакроновый) патч. В англоязычном мире его принято называть «Jacron» в честь того материала, из которого он чаще всего изготавливается. Впервые появились такие в 1873 году на изделиях известной марки «Levi's». Причем сначала патчи крепили не на брюки, а на комбинезоны. Для чего это делалось?
Делается для защиты бренда. /Фото: Pinterest.

Делается для защиты бренда. /Фото: Pinterest.

 

На самом деле все очень просто. Подделывали джинсы не только в Советском Союзе, России и Китае. Везде, куда приходили эти чудесные почти со всех сторон брюки, их копировали. И первыми подделывать джинсы принялись еще сами американцы в конце XIX века. Сразу после успеха «Levi's» на рынке США появилась тьма-тьмущая мастерских, которые стремились заработать на чужом успехе и популярности.
Ничего плохого в копировании джинсов нет. В конце концов, не «Levi's» брюки придумали… Более того, не они придумали деним – джинсовую ткань. Однако, проблема была не в самих джинсах, а в том, что продавцы выдают собственную продукцию за брендовую и при худшем качестве зарабатывают те же деньги.


Делают с 19 века. /Фото: skillofking.com.

Делают с 19 века. /Фото: skillofking.com.

 

Поэтому с 1873 года в «Levi's» была придумана жакроновая этикетка для своей продукции. А так как джинсы стремительно набирали популярность, совсем скоро и другие, вполне себе добросовестные производители, переняли моду и на специфическую этикетку. На «жакроне», помимо марки брюк, указывалась плотность денима и некоторая другая информация об изделии. Иронично, что в СССР джинсы были признаны низкокачественной одеждой. Увы, у силу топорности мышления советские промышленные чиновники так и не смогли понять, что же такого особенного молодежь находит в «рваных штанах».
Стоит обращать внимание. /Фото: medialoot.com.

Стоит обращать внимание. /Фото: medialoot.com.

 

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Для чего сзади на джинсах уже больше 100 лет висит странная кожаная картинка

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Для чего сзади на джинсах уже больше 100 лет висит странная кожаная картинкаПодписаться на мой Instagram
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