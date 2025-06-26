5 ситуаций, за которые точно пора перестать извиняться в 21 веке

1. Вы отказываетесь от встречи

Сегодня встретиться не получится, у меня другие планы просто. / Фото: pinterest.com

2. Вы проявляете эмоции

Извиняться за проявленные эмоции - неестественно. / Фото: drive2.ru

3. Вы непохожи на остальных из вашего окружения

Ну вот такая вот я из себя вся...

4. Вы высказываете убеждения

Это мой осознанный выбор, а если вы считаете меня за это бомжом - мне точно не стоит извиняться. / Фото: esg.x5.ru

5. Плохой внешний вид

Никаких извинений, так как никто не в курсе, через что вам пришлось пройти. / Фото: warball.ru