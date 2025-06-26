5 ситуаций, за которые точно пора перестать извиняться в 21 веке

Количество произнесённых за сутки слов «прости/простите» и «извини/извините» всегда прямо пропорционально (в сторону увеличения) высоте нашего IQ. Материал собрал пять ситуаций, когда извиняться категорически не следует, так как на дворе век уже не каменный. И дисклеймер: статья не столько для зумеров, сколько для миллениалов и постарше.
1. Вы отказываетесь от встречи
Сегодня встретиться не получится, у меня другие планы просто. / Фото: pinterest.com
Если вы отказываетесь от встречи с кем бы то ни было, это ровным счётом означает, что вы по абсолютно любой причине не хотите этой встречи. Извиняться – абсурд. Потому что самый главный человек у вас - вы. Не касается, конечно же, форс-мажорных обстоятельств, когда вас попросили помочь в ситуации, касающейся жизни/смерти, здоровья.
2. Вы проявляете эмоции
Извиняться за проявленные эмоции - неестественно. / Фото: drive2.ru
Если вы чем-то расстроены и заплакали, а кто-то стал свидетелем этого, вы не должны извиняться за проявленные эмоции. Сдерживание эмоций никогда не ведёт к улучшению состояния ментального здоровья. Даже панические атаки отступают, если вы заплакали. Мотайте на ус!
3. Вы непохожи на остальных из вашего окружения
Ну вот такая вот я из себя вся...
Если вам говорят, что у вас татух многовато, нет детей, что вы слишком мало улыбаетесь или слишком часто смеётесь, что вы – ПОДСТАВЬТЕ ВАШ ВАРИАНТ – не смейте извиняться. Пример из жизни вашей покорной слуги. В далёком 2009 году она была уволена из средней школы с должности учителя, при том, что успеваемость всех параллелей по предмету была в порядке, за следующие причины: «Вы всё время ходите в чёрном и много улыбаетесь».
4. Вы высказываете убеждения
Это мой осознанный выбор, а если вы считаете меня за это бомжом - мне точно не стоит извиняться. / Фото: esg.x5.ru
Если вы либерал, республиканец, консерватор – не извиняйтесь. Если вы поддерживаете любые меньшинства, волонтёров животных, веганство или кампанию по сдаче пластиковых бутылок из мусорок в фандомат – не извиняйтесь. Вы вообще не должны извиняться за ваши убеждения. Забудьте слово «извини», когда вы отстаиваете свои убеждения. Если они ложны для кого-то другого – они истинны для вас. Точно также ложны для вас убеждения этого самого другого.
5. Плохой внешний вид
Никаких извинений, так как никто не в курсе, через что вам пришлось пройти. / Фото: warball.ru
Вас вчера могли довести до слез ночью, и утром вы проснулись с опухшими глазами, точно вы прибухнули три литра текилы - не извиняйтесь. Вы могли не успеть вымыть голову, потому что ваш график/семья/дети/питомцы/задачи/рабочие задачи диктовали такие временные затраты, что вы просто не успели. Не извиняйтесь.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии