Цвета в интерьере, которые никогда не выйдут из моды

Каждый раз, когда дело доходит до ремонта, мы напрочь забываем о том, что цвет играет далеко не последнюю роль и в интерьере, и что благодаря ему можно не только создать уют, а и заработать стресс.







О том, какие цвета благоприятно влияют на психическое здоровье и никогда не выйдут из моды – далее в обзоре.



1. Белый и все его оттенки

2. Зелёный и все его оттенки

3. Серый и все его оттенки

4. Синий и все его оттенки

5. Персиковый и все его оттенки

6. Песочный и его оттенки

Белый цвет и все его оттенки — беспроигрышный вариант.Если вы до сих пор стоите перед выбором, какой цвет использовать для стен, чтобы не попасть впросак, то обратите внимание на белый. Это идеальное решения как для маленького, так и просторного помещения, поскольку белый цвет и все его оттенки отлично сочетаются с богатой цветовой палитрой от ярко-жёлтого до насыщенно шоколадного. Белый цвет не только визуально расширяет пространство, наполняя его светом, а и позволяет экспериментировать, внося коррективы с помощью различных акцентных деталей и смелых цветовых решений. Ярко-белый цвет лучше всего использовать для потолков, так выделаете комнату визуально выше, слоновую кость, шампань и белый с холодным сероватым подтоном прекрасно подойдёт для стен, а тёплый белый цвет прекрасно будет смотреться в качестве акцента на «прохладном» фоне.Зелёный со всеми его оттенками также считается нейтральным и никогда не выходящим из моды цветом.Зачастую зелёный цвет ассоциируется с природой, Землёй, символикой роста, регенерации и равновесия. Как правило, это нейтральный цвет, который обладает успокаивающими и целебными свойствами, что делает его популярным выбором для дизайна интерьера различных стилей. Зелёный и его оттенки можно использовать в качестве основного цвета, так и для выделения акцентов в комнате или для создания общей атмосферы. Приятным дополнением станет терракотовая, охристая, кирпично-песочная палитра. К тому же, все эти цвета и оттенки можно использовать не только для стен, а и в декоре, мебели, текстиле и других дизайнерских элементах.Серый цвет со всей его оттеночной палитрой — идеальный вариант для интерьера.Серый частенько ассоциируется со стабильностью и равновесием. Его можно рассматривать как цвет покоя и умиротворения. Несмотря на то, что многие люди считают серый скучным цветом, на самом деле он помогает разгуляться фантазии, воображению и креативному мышлению, поскольку является максимально нейтральным и легко сочетаем с любой палитрой. При использовании в дизайне интерьера серый может создать спокойную и располагающую атмосферу, особенно если он сочетается с другими цветами естественных тонов.Обратите внимание на синий цвет со всеми его оттенками.Синий часто связывают с небом и океаном, а также с интеллектом, эмоциями и воображением. Это весьма успокаивающий и вдохновляющий цвет, создающий мирную и расслабляющую атмосферу в дизайне интерьера. Его также можно использовать, чтобы подчеркнуть духовный аспект жизни и придать ощущение открытости и связи с природой. При использовании в дизайне интерьера синий цвет придаёт пространству контраст и глубину, а также создаёт ощущение спокойствия и умиротворенности. Выбирайте подходящие оттенки, сочетайте и разбавляете цветовой палитрой, миксуйте между собой холодный с тёплым подтоном, разбавляйте текстилем, акцентными деталями и прочими оригинальными элементами декора.Персиковый цвет вот уже долгие годы остаётся на пике популярности и не выходит из моды.Персиковый часто ассоциируется с романтикой, привязанностью и гармонией. Считается, что это успокаивающий цвет, который может привнести положительные эмоции во внутреннее пространство. Данный цвет и все его оттенки также олицетворяют спокойствие, уют и радость. И совсем неудивительно, что дизайнеры настоятельно рекомендуют добавить «персик» в дизайн интерьера, поскольку он может заставить людей чувствовать себя хорошо. Поскольку это универсальный цвет, то его можно использовать самыми разными способами, привнося тепло и энергию в интерьер.Песочный пользуется не меньшей популярностью, недели другие вышеперечисленные цвета.Песочный цвет часто ассоциируется с простотой, расслаблением и чувством умиротворения. Он может создать успокаивающую атмосферу в дизайне интерьера, а также станет отличным базовым цветом для сочетания с другими акцентными цветами или мебелью. Ко всему прочему песочный имеет естественный вид, ассоциирующийся с Землёй, поэтому может привнести в дом ощущение мира, защищённости и спокойствия. Кроме того, он может создать релаксирующее пространство, напоминающее о песчаных пляжах и пустынях.