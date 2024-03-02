Цвета в интерьере, которые никогда не выйдут из моды

Каждый раз, когда дело доходит до ремонта, мы напрочь забываем о том, что цвет играет далеко не последнюю роль и в интерьере, и что благодаря ему можно не только создать уют, а и заработать стресс.
О том, какие цвета благоприятно влияют на психическое здоровье и никогда не выйдут из моды – далее в обзоре.
1. Белый и все его оттенки
Белый цвет и все его оттенки — беспроигрышный вариант.
Если вы до сих пор стоите перед выбором, какой цвет использовать для стен, чтобы не попасть впросак, то обратите внимание на белый. Это идеальное решения как для маленького, так и просторного помещения, поскольку белый цвет и все его оттенки отлично сочетаются с богатой цветовой палитрой от ярко-жёлтого до насыщенно шоколадного. Белый цвет не только визуально расширяет пространство, наполняя его светом, а и позволяет экспериментировать, внося коррективы с помощью различных акцентных деталей и смелых цветовых решений. Ярко-белый цвет лучше всего использовать для потолков, так выделаете комнату визуально выше, слоновую кость, шампань и белый с холодным сероватым подтоном прекрасно подойдёт для стен, а тёплый белый цвет прекрасно будет смотреться в качестве акцента на «прохладном» фоне.
2. Зелёный и все его оттенки
Зелёный со всеми его оттенками также считается нейтральным и никогда не выходящим из моды цветом.
Зачастую зелёный цвет ассоциируется с природой, Землёй, символикой роста, регенерации и равновесия. Как правило, это нейтральный цвет, который обладает успокаивающими и целебными свойствами, что делает его популярным выбором для дизайна интерьера различных стилей. Зелёный и его оттенки можно использовать в качестве основного цвета, так и для выделения акцентов в комнате или для создания общей атмосферы. Приятным дополнением станет терракотовая, охристая, кирпично-песочная палитра. К тому же, все эти цвета и оттенки можно использовать не только для стен, а и в декоре, мебели, текстиле и других дизайнерских элементах.
3. Серый и все его оттенки
Серый цвет со всей его оттеночной палитрой — идеальный вариант для интерьера.
Серый частенько ассоциируется со стабильностью и равновесием. Его можно рассматривать как цвет покоя и умиротворения. Несмотря на то, что многие люди считают серый скучным цветом, на самом деле он помогает разгуляться фантазии, воображению и креативному мышлению, поскольку является максимально нейтральным и легко сочетаем с любой палитрой. При использовании в дизайне интерьера серый может создать спокойную и располагающую атмосферу, особенно если он сочетается с другими цветами естественных тонов.
4. Синий и все его оттенки
Обратите внимание на синий цвет со всеми его оттенками.
Синий часто связывают с небом и океаном, а также с интеллектом, эмоциями и воображением. Это весьма успокаивающий и вдохновляющий цвет, создающий мирную и расслабляющую атмосферу в дизайне интерьера. Его также можно использовать, чтобы подчеркнуть духовный аспект жизни и придать ощущение открытости и связи с природой. При использовании в дизайне интерьера синий цвет придаёт пространству контраст и глубину, а также создаёт ощущение спокойствия и умиротворенности. Выбирайте подходящие оттенки, сочетайте и разбавляете цветовой палитрой, миксуйте между собой холодный с тёплым подтоном, разбавляйте текстилем, акцентными деталями и прочими оригинальными элементами декора.
5. Персиковый и все его оттенки
Персиковый цвет вот уже долгие годы остаётся на пике популярности и не выходит из моды.
Персиковый часто ассоциируется с романтикой, привязанностью и гармонией. Считается, что это успокаивающий цвет, который может привнести положительные эмоции во внутреннее пространство. Данный цвет и все его оттенки также олицетворяют спокойствие, уют и радость. И совсем неудивительно, что дизайнеры настоятельно рекомендуют добавить «персик» в дизайн интерьера, поскольку он может заставить людей чувствовать себя хорошо. Поскольку это универсальный цвет, то его можно использовать самыми разными способами, привнося тепло и энергию в интерьер.
6. Песочный и его оттенки
Песочный пользуется не меньшей популярностью, недели другие вышеперечисленные цвета.
Песочный цвет часто ассоциируется с простотой, расслаблением и чувством умиротворения. Он может создать успокаивающую атмосферу в дизайне интерьера, а также станет отличным базовым цветом для сочетания с другими акцентными цветами или мебелью. Ко всему прочему песочный имеет естественный вид, ассоциирующийся с Землёй, поэтому может привнести в дом ощущение мира, защищённости и спокойствия. Кроме того, он может создать релаксирующее пространство, напоминающее о песчаных пляжах и пустынях.
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