Суровые развлечения детей 90-х родом из СССР

Суровые развлечения, суровых времен.
Последнее десятилетие XX столетия для стран, вышедших из состава СССР, стало одни из самых трудных за последние 100 лет. Можно по-разному относиться к «лихим 90-ым», однако нельзя забывать о том, что в этом время прошло детство людей. Вот и сегодня хотелось бы вспомнить самые суровые и неоднозначные развлечения молодежи в те времена.
Стоит сразу напомнить о том, что многие из описанных здесь «забав», далеко не так безопасны, как может показаться на первый взгляд. А потому настоятельно рекомендуется не заниматься самодеятельностью, пытаясь повторить, что-нибудь из показанного в авторском видео.
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