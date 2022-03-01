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Суровые развлечения детей 90-х родом из СССР


Суровые развлечения, суровых времен.

Суровые развлечения, суровых времен.

Последнее десятилетие XX столетия для стран, вышедших из состава СССР, стало одни из самых трудных за последние 100 лет. Можно по-разному относиться к «лихим 90-ым», однако нельзя забывать о том, что в этом время прошло детство людей. Вот и сегодня хотелось бы вспомнить самые суровые и неоднозначные развлечения молодежи в те времена.

Стоит сразу напомнить о том, что многие из описанных здесь «забав», далеко не так безопасны, как может показаться на первый взгляд. А потому настоятельно рекомендуется не заниматься самодеятельностью, пытаясь повторить, что-нибудь из показанного в авторском видео.

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Суровые развлечения детей 90-х родом из СССР

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Суровые развлечения детей 90-х родом из СССРПодписаться на мой Instagram
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