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Обычные бытовые предметы, способные на многое

Большая часть старшего поколения все еще помнит лайфхаки, с помощью которых обретали вторую жизнь старые или просто ненужные вещи. Использовать бытовые предметы не по прямому назначению — признак не только экономного, но и смекалистого человека.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Речь не идет о каких-то простейших трансформациях (сделать из стакана подставку для карандашей может каждый) — нет, сегодня мы расскажем вам кое-что поинтереснее. После этой статьи вы подумаете дважды, стоит ли покупать кока-колу, выбрасывать старую зубную пасту и ходить небритым, если кончилась пена для бритья.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Жидкость для снятия лака легко удаляет случайно попавшую на любую поверхность краску для волос. Просто налейте ее на ватный диск и аккуратно сотрите пятно.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Зубная паста может избавить вас от легкого воспаления на коже.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Клипсами для бумаги можно делать вообще все — от держателя проводов, до крепления зубной щетки в душе.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Щипцы для колки орехов прекрасно справляются со скорлупой краба: в следующий раз обязательно прихватите их с собой в ресторан. Заодно и развлечетесь.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Перекись водорода — прекрасное дезинфицирующее порезы средство. Им же можно стереть пятно крови с одежды.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Вот эту штуку можно использовать не только для хранения обуви: сюда прекрасно помещаются как кухонные принадлежности, так и аксессуары для ванной.



Обычные бытовые предметы, способные на многое

Кока-кола отлично утоляет жажду — а заодно и удаляет ржавчину.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Кончилась пена для бритья? Не беда, попробуйте использовать кондиционер для волос — он отлично подходит.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Китайские палочки — чудесный способ переворачивать готовящуюся на сковороде еду. Заодно убережете тефлоновое покрытие от царапин, которые оставляют обычно железные предметы.

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Газеты с легкостью выдерживают конкуренцию с любыми тряпками для очистки окон. Бесплатная уборка, я иду!

Обычные бытовые предметы, способные на многое

Чайный пакетик спасет вашу обувь от неприятного запаха. Просто оставьте его на ночь в ботинках — за это время чайный лист все впитает.

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