Жизнь самых почитаемых людей Индии

Варанаси является эпицентром индуизма и духовным домом для индийских садху. Этих людей индусы почитают как святых, посланников богов, а иногда – и как самих богов. Их аскетический образ жизни внушает уважение всем индусам, ведь садху более не стремятся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга).







Садху уходят из мира и полностью посвящают себя освобождению из круговорота рождения и смертей, идя по пути познания Бога.







Около 5 миллинов садху странствуют по Индии или живут в уединении в лесах и пещерах, питаясь лишь за счёт подаяния.







Простые люди часто называют садху «баба́». В Индии слово «баба» означает отец или дядя. Иногда к «баба» прибавляется уважительный суффикс джи — бабаджи.







Индусы почитают садху за их святость, т.к. считается, что садху своми аскетическими подвигами (например, стояние всю жизнь на одной ноге или обет молчания) очищают карму не только себе, но и всем окружающим.







Садху различаются между собой в зависимости от того, каким богам они поклоняются. По рисункам на лбу (которые называтся ти́лак) индийцы легко различают, какие именно садху перед ними.







Те, кто посвящают свою жизнь Шиве, называются шиваиты и наносят на лоб пеплом три горизонтальные линии.







Поклонники Вишну и его аватаров (воплощений) Кришны и Рамы, называются вайшнавы, их можно узнать по сделанному глиной из священных рек U-образному рисунку на лбу, иногда вайшнавы прибавляют к этому рисунку красную линию посередине, символизирующую богиню Лакшми — супругу бога Вишну.







Поклонники Богини-Матери (Шакти или Дэви) рисуют на лбу красную вертикальную линию или просто точку.







Во время Кумбха-мела (праздника кувшинов) миллионы садху и простых паломников собираются в святых местах индуизма. В 2007 году в индийском городе Аллахабаде в течении 45-ти дней в этом празднике приняли участие 70 миллионов человек, что стало самым многолюдным собранием в истории человечества.







Садху становятся немногие. Принятие отречения является четвёртой стадией в жизни индуиста, после прохождения обучения как монах-послушник брахмачари, семейную жизнь грихастхи и стадию подготовки к отречению ванапрастхи.







Садху ведут трудный образ жизни. Считается, что садху умерли для себя, и официально умерли для Индии как её граждане. Часто садху проходят через особый ритуал, во время которого присутствуют на своих собственных похоронах, после чего они принимают гуру и следуют за ним в течение многих лет, служа ему и перенимая необходимый опыт.







Крайняя аскетичность жизни садху удерживает многих от следования этому пути. Садху начинают день с обязательного утреннего омовения в холодных горных водах. После этого, садху собираются вокруг священного огня и начинают свои ежедневные молитвы и медитацию.







Некоторые садху занимаются целительством, убирают сглаз и раздают благословения на свадьбах. Простым индуистам садху служат повседневным напоминанием о духовной жизни. Обычно садху разрешается бесплатный проезд на общественном транспорте.



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