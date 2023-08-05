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Жизнь самых почитаемых людей Индии

Варанаси является эпицентром индуизма и духовным домом для индийских садху. Этих людей индусы почитают как святых, посланников богов, а иногда – и как самих богов. Их аскетический образ жизни внушает уважение всем индусам, ведь садху более не стремятся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга).

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Садху уходят из мира и полностью посвящают себя освобождению из круговорота рождения и смертей, идя по пути познания Бога.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Около 5 миллинов садху странствуют по Индии или живут в уединении в лесах и пещерах, питаясь лишь за счёт подаяния.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Простые люди часто называют садху «баба́». В Индии слово «баба» означает отец или дядя. Иногда к «баба» прибавляется уважительный суффикс джи — бабаджи.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Индусы почитают садху за их святость, т.к. считается, что садху своми аскетическими подвигами (например, стояние всю жизнь на одной ноге или обет молчания) очищают карму не только себе, но и всем окружающим.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Садху различаются между собой в зависимости от того, каким богам они поклоняются. По рисункам на лбу (которые называтся ти́лак) индийцы легко различают, какие именно садху перед ними.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Те, кто посвящают свою жизнь Шиве, называются шиваиты и наносят на лоб пеплом три горизонтальные линии.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Поклонники Вишну и его аватаров (воплощений) Кришны и Рамы, называются вайшнавы, их можно узнать по сделанному глиной из священных рек U-образному рисунку на лбу, иногда вайшнавы прибавляют к этому рисунку красную линию посередине, символизирующую богиню Лакшми — супругу бога Вишну.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Поклонники Богини-Матери (Шакти или Дэви) рисуют на лбу красную вертикальную линию или просто точку.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Во время Кумбха-мела (праздника кувшинов) миллионы садху и простых паломников собираются в святых местах индуизма. В 2007 году в индийском городе Аллахабаде в течении 45-ти дней в этом празднике приняли участие 70 миллионов человек, что стало самым многолюдным собранием в истории человечества.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Садху становятся немногие. Принятие отречения является четвёртой стадией в жизни индуиста, после прохождения обучения как монах-послушник брахмачари, семейную жизнь грихастхи и стадию подготовки к отречению ванапрастхи.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Садху ведут трудный образ жизни. Считается, что садху умерли для себя, и официально умерли для Индии как её граждане. Часто садху проходят через особый ритуал, во время которого присутствуют на своих собственных похоронах, после чего они принимают гуру и следуют за ним в течение многих лет, служа ему и перенимая необходимый опыт.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Крайняя аскетичность жизни садху удерживает многих от следования этому пути. Садху начинают день с обязательного утреннего омовения в холодных горных водах. После этого, садху собираются вокруг священного огня и начинают свои ежедневные молитвы и медитацию.

Жизнь самых почитаемых людей Индии

Некоторые садху занимаются целительством, убирают сглаз и раздают благословения на свадьбах. Простым индуистам садху служат повседневным напоминанием о духовной жизни. Обычно садху разрешается бесплатный проезд на общественном транспорте.

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