Жидкие яйца завтрашнего дня: как изменится привычный продукт в ближайшие несколько лет

Сегодня уже сложно удивить кого-то таким продуктом, как молоко без молока. Существует растительное мясо, а еще бывают растительные яйца. Привычные продукты в XXI столетии активно меняют свой облик, а зачастую вместе с ним и качества. Самое странное, что на такие ноу-хау действительно есть спрос на рынке. И вот, казалось бы, чем еще можно удивить потребителя.
Яйцо в бутылке
Таким уже сегодня не удивишь. |Фото: mail.ru.
Если покопаться в истории последних лет, то можно выяснить, что идея запихнуть куриное яйцо в бутылку и продать появилась достаточно давно. У таких яиц нет скорлупы, что ставит их в заведомо выигрышное положение перед обычными. Правда, дальше, все оказалось не так просто. Подобные яйца разделились на две категории. К первой относились бутылки, содержащие смешанное сырое яйцо – желток с белком. Ко второй относились бутылки, содержащие выделенный желток. Оба продукта имели свои плюсы, также как и недостатки. Некоторое время продавали даже бутылки с только белком! В итоге в широком кругу потребителей такие яйца не прижились.
Отличаются не так уж сильно. |Фото: maminaeda.com.
Новые яйца в бутылках также не имеют скорлупы. Вот только желтка и белка в них нет. Если говорить полностью откровенно, то и куриных яиц в новых яйцах из бутылки нет. Они растительные. При этом новинка является альтернативой обычному продуктовому сырью для приготовления, скажем, омлета.
Из чего и для чего
Стоит понимать, что такие яйца ничего общего с курицей не имеют в отличие от выделенного желтка и белка в бутылках. |Фото: bnews.kz.
Закономерный вопрос – зачем нужно делать искусственное растительное яйцо и запихивать его в бутылку, если можно просто продать обычное? Во-первых, стоит знать, из чего такие яйца делают. За основу данного продукта берутся бобы мунг, масло канолы (рапсовое масло), различные приправы и некоторые другие растительные элементы. Во-вторых, такие яйца создаются главным образом для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, а именно – диабет. Если продавать диетический заменитель сахара, то почему бы не продавать заменитель яиц? Тем более, что вкус растительного омлета вполне похож на вкус обыкновенного.
Само собой «заботливые» производители давно смекнули, что подобное питание можно продавать не только людям со слабым здоровьем, но также всем тем, кто о нем «усиленно» заботится, а именно поборникам здорового образа жизни и особенно вегетарианцам.
Выделка овчинки
Такие продукты набирают популярность. |Фото: nn.ru.
Чем же отличаются растительные яйца из бутылки от обычных куриных яиц кроме вкусовых качеств и «агрегатного состояния»? Итак, в натуральном продукте от живой птицы меньше калорий. В них также меньше витамина «А». При этом в искусственных яйцах меньше белка, в них менее полезный набор жиров. Производители утверждают, что содержащийся в растительных яйцах холестерин не является вредным, однако с этим согласны далеко не все американские врачи и диетологи. И самое главное, в яйцах из бутылки почти в 4 раза больше натрия, вещества, которое достаточно сложно назвать полезным.
В искусственных яйцах много синтетических элементов. Да, большинство из них безвредны или даже полезны, так как являются экстракторами растительных продуктов, например лука и морковки. В тоже время в них содержится пирофосфат, который вреден даже в небольшом количестве для организма. Даже если его доза невелика, то стоит помнить, что количество продуктов содержащих подобные добавки на рынке только растет.
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