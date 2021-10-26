Жидкие яйца завтрашнего дня: как изменится привычный продукт в ближайшие несколько лет

Яйцо в бутылке

Таким уже сегодня не удивишь. |Фото: mail.ru.

Отличаются не так уж сильно. |Фото: maminaeda.com.

Из чего и для чего

Стоит понимать, что такие яйца ничего общего с курицей не имеют в отличие от выделенного желтка и белка в бутылках. |Фото: bnews.kz.

Выделка овчинки

Такие продукты набирают популярность. |Фото: nn.ru.