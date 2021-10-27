Болезни и вредители пионов

Пионы по сравнению с многими другими садовыми цветами считаются довольно устойчивыми к различным недугам. Однако и они могут болеть и подвергаться нападению насекомых.

Среди вредителей у пионов не так уж много врагов, а вот болезни, которые могут поразить эти пышные цветы, многочисленны. И эти недуги очень важно вовремя распознать и устранить.







Болезни пионов и их лечение

Ржавчина

Способы борьбы

Серая гниль

Способы борьбы

Мучнистая роса

Способы борьбы

Мозаика листьев

Способы борьбы

Болезнь Лемуана

Способы борьбы

Вертициллезное увядание

Способы борьбы

Листовая пятнистость

Способы борьбы

Муравьи

Способы борьбы

Тля

Способы борьбы

Галловые нематоды

Способы борьбы

Бронзовка

Способы борьбы

Хмелевый тонкопряд

Способы борьбы

Трипсы

Способы борьбы

Чаще всего пионы поражают различные грибки, но иногда погубить растение могут и вирусные заболевания.Ржавчину на пионах очень легко отличить от многих других болезней, свойственных этому растению. Листья заболевшего экземпляра покрываются бурыми, орнажевыми или красноватыми пятнами-подушечками, состоящими из спор грибка. Если вовремя не принять меры по устранению болезни, споры будут разноситься ветром, а болезнь – передаваться другим растениям.Чтобы спасти пионы и не допустить распространения ржавчины, необходимо своевременно удалять больные листья и сжигать их. Также растение следует опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью.Это заболевание относится к наиболее опасным, поскольку поражает все части растения: стебли, листья, бутоны. Если весной на пионах увядают молодые побеги, то причиной чаще всего становится именно серая гниль.По мере развития заболевания на растении можно обнаружить серый налет (плесень).Также опознать болезнь можно по коричневым пятнам вокруг стебля возле корневой шейки. Болеющий пион со временем чахнет и отмирает. Особенно быстро серая гниль распространяется в сырую погоду.Больные участки нужно сразу срезать и уничтожить. На зиму стебли растения следует коротко обрезать. Весной желательно провести опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Также один из способов профилактики – борьба с муравьями, которые способны переносить болезни. Если серая гниль уже проявила себя, необходимо пролить пионы 0,6%-ной суспензией Тирама и предварительно срезать все пораженные части растения.Чаще всего мучнистой росой болеют уже взрослые пионы. Идентифицировать болезнь можно по белесому налету на верхней части листьев. К счастью, слишком сильного вреда заболевание не приносит, но все же бороться с ним нужно.Пионы, заболевшие мучнистой росой, необходимо опрыскать 0,5%-ным раствором кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла. Через 8-10 дней после первой обработки нужно провести вторую. Также в борьбе с мучнистой росой на пионе помогает опрыскивание 0,2%-ным раствором Фигона.Это вирусное заболевание проявляется пятнами на листьях пионов. При кольцевой мозаике листовые пластины растений покрываются светло-зелеными полосами, чередующимися с темно-зелеными, которые тем самым создают мозаичный рисунок. Также при этой болезни на листьях пионов могут появляться некротические пятна небольших размеров.Болезнь не поддается лечению. Заболевшие экземпляры необходимо в срочном порядке извлечь из цветника и уничтожить.Причины появления этого заболевания у пионов неизвестны. Определить его можно по таким признакам: растения мельчают, побеги развиваются слабо, цветение отсутствует, на корнях (которые также разрастаются плохо) могут возникать вздутия.Болезнь Лемуана легко спутать с повреждением пиона галловой нематодой. Из-за этого даже существует мнение, что вредитель может быть причиной возникновения заболевания.Пораженное болезнью Лемуана растение вылечить невозможно. Его нужно удалить из цветника и уничтожить, чтобы не допустить распространения заболевания.Чаще всего эта болезнь дает о себе знать во время цветения пионов. Если растения выглядят здоровыми, но у них по непонятной причине начинают увядать листья и стебли – вероятнее всего, цветы чахнут от вертициллезного увядания.Возбудитель проникает внутрь растения. Определить увядание можно по потемневшим сосудам на поперечном срезе побега. Избавиться от болезни сложно, поскольку возбудитель способен зимовать в корнях или корневой шейке.Спасти растение невозможно, его нужно выкопать вместе с земляным комом и сжечь. Яму, образовавшуюся после выкопки больного экземпляра, следует пролить хлорной известью или формалином.На нижней стороне листьев, по краям и на кончиках видны грибковые споры, а на верхней стороне в этих местах образуются синие, фиолетовые или светло-коричневые пятна.Больные растения необходимо уничтожить. Предупредить заболевание помогает разреженная посадка кустов и умеренное внесение азотных удобрений. В сырую погоду при угрозе массового заражения следует обрабатывать пионы 1%-ной бордоской жидкостью.Вредители пионов и борьба с нимиЕли не уделять цветам должного внимания, то кустики могут страдать от нашествия вредителей.Этих насекомых с красновато-желтым тельцем привлекает сладкий сироп, который выделяют бутоны пионов. Охотясь за ним, муравьи объедают и лепестки, и листья.Для борьбы с муравьями нужно опрыскивать растение и почву вокруг него репеллентами.Эти мелкие зеленоватые насекомые скапливаются на верхушках побегов, вокруг бутонов, цветков и выпивают из растения соки. При большом скоплении тли растение быстро слабеет.При небольшом количестве тли достаточно собрать вредителей вручную или удалить сильным напором воды (можно использовать мыльный раствор). Если насекомых много, необходимо обработать пионы Фитовермом или Актелликом (по инструкции).Эти вредители повреждают преимущественно корни пионов. Нематод можно распознать по узловатым вздутиям. В них эти маленькие червячки и локализуются.К сожалению, ничего не остается, как удалить с участка и сжечь пораженные растения, чтобы нематоды не испортили и другие кусты. После этого почву следует продезинфицировать 1%-ным раствором Формалина. Чтобы предупредить появление этого опасного вредителя, необходимо тщательно отбирать посадочный материал, глубоко перекапывать почву перед посадкой и утилизировать все растительные остатки при уборке участка.Этот жук с золотисто-желтой спинкой особенно опасен с мая по август. Он объедает лепестки, стебли и листья пионов.Чтобы избавиться от бронзовки, почаще рыхлите почву в конце лета (в период окукливания вредителя). Ежедневно утром собирайте жуков вручную. Во время бутонизации можно опрыскать кусты настоем ботвы помидоров или химическими инсектицидами.Для пионов представляют опасность гусеницы этого насекомого. Они поедают корни растения. В результате чего пионы останавливаются в росте и плохо цветут.Следует регулярно рыхлить почву под растениями и удалять сорняки. При обнаружении вредителей необходимо опрыскать кусты препаратом Искра (согласно инструкции).Эти мелкие черные насекомые и их личинки довольно часто встречаются на пионах в период их вегетации. Но больший урон трипсы наносят во время бутонизации, поскольку высасывают сок из лепестков. Причем зачастую на цветках не видно следов пребывания трипсов, потому что эти насекомые очень мелкие.Для борьбы с трипсами необходимо несколько раз за сезон опрыскать пионы 0,2%-ным раствором Карбофоса, настойкой одуванчика или тысячелистника.Пионы – одни из красивейших садовых цветов. И если уж вы решили их выращивать, то стоит позаботиться о них должным образом, чтобы растения никогда не болели, а дарили вам пышные соцветия и тонкий аромат. Старайтесь не переувлажнять клумбу и вовремя удаляйте с нее сорняки.