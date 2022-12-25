Шапки из «Иронии судьбы», или Какие головные уборы носили советские люди

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Шапки-ушанки как у Жени и Ипполита были очень популярны во времена СССР.

Мода циклична, и сегодня головные уборы любимых героев снова в моде. Тем более



1. Женя



Женя Лукашин носил кроличью шапку-ушанку / Фото: svadba1000.ru





Лукашин, по его же собственным словам, - тюфяк. Среднестатистический мужчина, живет с мамой. Работает хирургом, но звезд с неба не хватает. Одевается просто и небогато. На Жене -

2. Надя



Мода циклична, и сегодня головные уборы любимых героев снова в моде. Тем более , что шапки из «Иронии судьбы» не только отражали дух времени, но и подчеркивали характер каждого персонажа. Вспомним вместе, какие головные уборы носили Женя, Надя, Ипполит и другие герои культового фильма.Лукашин, по его же собственным словам, - тюфяк. Среднестатистический мужчина, живет с мамой. Работает хирургом, но звезд с неба не хватает. Одевается просто и небогато. На Жене - кроличья шапка-ушанка из мягкого и плотного меха. Популярная модель мужского головного убора, который некоторые выходцы из СССР (особенно пожилые) носят и по сей день.

Выбор Нади - лисья шапка-«кубанка». /

3. Ипполит

Импозантный мужчина Ипполит носил норковую шапку-ушанку / Фото: stolicaonego.ru

4. Галя

В своей белоснежной пуховой шапке Галя напоминала Снежную королеву / Фото: mk.ru

5. Таня и Валя

Кроличья шапка Тани и головной убор из чернобурки Вали как нельзя лучше подчеркнули характеры героинь / Фото: img.rosbalt.ru