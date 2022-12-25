Шапки из «Иронии судьбы», или Какие головные уборы носили советские люди

Шапки-ушанки как у Жени и Ипполита были очень популярны во времена СССР.
Мода циклична, и сегодня головные уборы любимых героев снова в моде. Тем более, что шапки из «Иронии судьбы» не только отражали дух времени, но и подчеркивали характер каждого персонажа. Вспомним вместе, какие головные уборы носили Женя, Надя, Ипполит и другие герои культового фильма.
1. Женя
Женя Лукашин носил кроличью шапку-ушанку / Фото: svadba1000.ru
Лукашин, по его же собственным словам, - тюфяк. Среднестатистический мужчина, живет с мамой. Работает хирургом, но звезд с неба не хватает. Одевается просто и небогато. На Жене - кроличья шапка-ушанка из мягкого и плотного меха. Популярная модель мужского головного убора, который некоторые выходцы из СССР (особенно пожилые) носят и по сей день.
2. Надя
Выбор Нади - лисья шапка-«кубанка». /
Личная жизнь скромной учительницы Шевелевой вызывает много вопросов, а вот стиль от и до - безупречен. Меховая шапка-«кубанка» как у Нади - тренд зимней моды последних лет. В советские времена головной убор из лисы стоил больше, чем могла позволить обычная учительница, но на какие жертвы не пойдешь ради моды. Если захотите повторить образ киногероини, выбирайте шапку с оттенками рыжего и сочетайте ее с длинным шерстяным пальто или шубой-чебурашкой.
3. Ипполит
Импозантный мужчина Ипполит носил норковую шапку-ушанку / Фото: stolicaonego.ru
Ипполит Георгиевич - импозантный мужчина, хорошо зарабатывает и одет с иголочки. Носит герой норковую шапку-ушанку, что подчеркивает разницу в материальном положении с Женей Лукашиным. Такой головной убор выглядел добротно и был по карману далеко не всем. А самое главное - скорее всего, после душа шапка не испортилась, а еще долго служила своему хозяину.
4. Галя
В своей белоснежной пуховой шапке Галя напоминала Снежную королеву / Фото: mk.ru
Галя, невеста Жени, напоминает Снежную королеву. И немудрено, ведь девушка любила покомандовать Лукашиным и знала себе цену. Галя предпочитала белый цвет и носила пышную шапку из лебяжьего пуха. В таком наряде ни одна девушка не оставалась незамеченной.
5. Таня и Валя
Кроличья шапка Тани и головной убор из чернобурки Вали как нельзя лучше подчеркнули характеры героинь / Фото: img.rosbalt.ru
Подруги-коллеги Нади пришли не столько поздравить девушку с Новым годом, сколько посмотреть на загадочного жениха Ипполита. Таня и Валя тоже любили щеголять в модных шапках и носили меха. Взбалмошная Таня предпочитала двухцветный головной убор из кролика оригинального фасона. Валя - более серьезная девушка, поэтому носила меховую шапку-сноп из чернобурки.
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