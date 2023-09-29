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Самые крупные наркооперации в истории

Борьба с международными наркокартелями давно перестала быть делом отдельных управлений или городов. Самые крупные спецоперации, в большинстве своем, являются плодом координации усилий ведомств и спецслужб нескольких стран и задейвствуют сотни людей, боевою технику и месяцы подготовки.

И дело того действительно стоит. Каждая удачная «охота» наркополицейских — каких бы усилий она не стоила — разоряет целые картели, члены которых получают пожизненные сроки, а то и высшую меру наказания. Уже сейчас вал запрещенных веществ становится все более похож на слабенькую приливную волну. Кто знает, может быть, уже наши дети будут жить в мире, полностью очищенном от этой заразы. В доказательство этому, мы собрали десяток самых крупных наркоопераций последних лет, каждая из которых стала настоящим ударом для торговцев смертью.






    • Австралия  Год спецоперации: 2014 Суммарный вес конфиската: 2.8 тонныСостав: микс наркотических препаратов В прошлом ноябре на территорий Австралии прошла крупнейшая на материке антинаркотическая операция. В результате действий оперативников, у торговцев были изъяты более 2,8 тонн разных наркотиков, на общую сумму в 15 миллионов долларов.









      • Австралия


        Год спецоперации: 2014
        Суммарный вес конфиската: 2.8 тонны
        Состав: микс наркотических препаратов

        В прошлом ноябре на территорий Австралии прошла крупнейшая на материке антинаркотическая операция. В результате действий оперативников, у торговцев были изъяты более 2,8 тонн разных наркотиков, на общую сумму в 15 миллионов долларов.

         
        Австралия Год спецоперации: 2008 Суммарный вес конфиската: 4,4 тонныСостав: MDMA MDMA, или Экстази — довольно распространенный в Австралии наркотик. В 2008 году полиция обнаружила и конфисковала 4,4 тонны MDMA на общую сумму в 309 миллионов долларов.


        Австралия


        Год спецоперации: 2008
        Суммарный вес конфиската: 4,4 тонны
        Состав: MDMA

        MDMA, или Экстази — довольно распространенный в Австралии наркотик. В 2008 году полиция обнаружила и конфисковала 4,4 тонны MDMA на общую сумму в 309 миллионов долларов.

         
        Тихуана Год спецоперации: 2009 Суммарный вес конфиската: 30 тоннСостав: марихуана Подземные туннели, превращенные умельцами в настоящие оранжереи, обнаружили в своем городе мексиканские наркополицейские. В результате операции было изъято более 30 тонн уже подготовленной к употреблению марихуаны на общую сумму в 20 миллионов долларов.


        Тихуана


        Год спецоперации: 2009
        Суммарный вес конфиската: 30 тонн
        Состав: марихуана

        Подземные туннели, превращенные умельцами в настоящие оранжереи, обнаружили в своем городе мексиканские наркополицейские. В результате операции было изъято более 30 тонн уже подготовленной к употреблению марихуаны на общую сумму в 20 миллионов долларов.

         
        Калифорния Год спецоперации: 2010Суммарный вес конфиската: 21 тоннаСостав: кокаин В предгорье прекрасных гор Сан Гэбриэл, полицейский рейд обнаружил старый склад. Небольшая проверка — и вот, у ног доблестных служителей полиции лежит более 21 тонны чистейшего кокаина из картеля Рафаэля Муноза Талавера. Общая сумма ущерба драгдилерам — 31 миллион долларов.


        Калифорния


        Год спецоперации: 2010
        Суммарный вес конфиската: 21 тонна
        Состав: кокаин

        В предгорье прекрасных гор Сан Гэбриэл, полицейский рейд обнаружил старый склад. Небольшая проверка — и вот, у ног доблестных служителей полиции лежит более 21 тонны чистейшего кокаина из картеля Рафаэля Муноза Талавера. Общая сумма ущерба драгдилерам — 31 миллион долларов.

         
        Колумбия Год спецоперации: 2008Суммарный вес конфиската: 6 тоннСостав: кокаин Имя Пабло Эскобара стало нарицательным для всех мексиканских наркоторговцев. В 1984 году, совместными силами полиции двух стран, у этого кокаинового монстра была изъята крупнейшая партия порошка, стоимость которого была оценена в 25 миллионов долларов.


        Колумбия


        Год спецоперации: 2008
        Суммарный вес конфиската: 6 тонн
        Состав: кокаин

        Имя Пабло Эскобара стало нарицательным для всех мексиканских наркоторговцев. В 1984 году, совместными силами полиции двух стран, у этого кокаинового монстра была изъята крупнейшая партия порошка, стоимость которого была оценена в 25 миллионов долларов.

         
        Афганистан Год спецоперации: 2008Суммарный вес конфиската: 92 тонныСостав: опиум С 2001 года на территории Афганистана ведется негласная «война против наркотиков». Год начала был самым успешным годом операции: за несколько месяцев солдаты армии США уничтожили 92 тонны опиума.


        Афганистан


        Год спецоперации: 2008
        Суммарный вес конфиската: 92 тонны
        Состав: опиум

        С 2001 года на территории Афганистана ведется негласная «война против наркотиков». Год начала был самым успешным годом операции: за несколько месяцев солдаты армии США уничтожили 92 тонны опиума.

         
        Афганистан Год спецоперации: 2008 Суммарный вес конфиската: 260 тоннСостав: гашиш Одна из самых крупных операций по захвату наркотиков в мире произошла там же, в Афганистане. 260 тонн гашиша, 376 миллионов долларов.


        Афганистан


        Год спецоперации: 2008
        Суммарный вес конфиската: 260 тонн
        Состав: гашиш

        Одна из самых крупных операций по захвату наркотиков в мире произошла там же, в Афганистане. 260 тонн гашиша, 376 миллионов долларов.

         
        Панамский канал Год спецоперации: 2007 Суммарный вес конфиската: 20 тоннСостав: кокаин В начале лета 2007 года служащие береговой охраны США заметили подозрительный самолет, сбросивший над водами канала несколько крупных контейнеров. В результате быстрой проверки удивленные полицейские стали хозяевами целых 20 тонн кокаина, чистота которого позволяла торговцам выставить цену выше 670 миллионов долларов.


        Панамский канал


        Год спецоперации: 2007
        Суммарный вес конфиската: 20 тонн
        Состав: кокаин

        В начале лета 2007 года служащие береговой охраны США заметили подозрительный самолет, сбросивший над водами канала несколько крупных контейнеров. В результате быстрой проверки удивленные полицейские стали хозяевами целых 20 тонн кокаина, чистота которого позволяла торговцам выставить цену выше 670 миллионов долларов.

         
        Колумбия Год спецоперации: 2011 Суммарный вес конфиската: 15 тоннСостав: кокаин Смерть Пабло Эскобара практически никак не повлияла на уже хорошо развитый наркорынок Колумбии. Два года назад, в результате всего одной операции, полиция уничтожила несколько складов, доверху забитых кокаином, всего на 415 миллионов долларов.


        Колумбия


        Год спецоперации: 2011
        Суммарный вес конфиската: 15 тонн
        Состав: кокаин

        Смерть Пабло Эскобара практически никак не повлияла на уже хорошо развитый наркорынок Колумбии. Два года назад, в результате всего одной операции, полиция уничтожила несколько складов, доверху забитых кокаином, всего на 415 миллионов долларов.

         
        Сан-Франциско Год спецоперации: 2007 Суммарный вес конфиската: 1,3 тонныСостав: героин Зачистка заброшенных городских пляжей позволила наркоборцам Сан-Францизско уничтожить больше тонны героина за ночь. Примерная стоимость нажитого нечестным трудом, а затем уничтоженного товара — 2 миллиарда долларов.


        Сан-Франциско


        Год спецоперации: 2007
        Суммарный вес конфиската: 1,3 тонны
        Состав: героин

        Зачистка заброшенных городских пляжей позволила наркоборцам Сан-Францизско уничтожить больше тонны героина за ночь. Примерная стоимость нажитого нечестным трудом, а затем уничтоженного товара — 2 миллиарда долларов.

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