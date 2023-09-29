Самые крупные наркооперации в истории

Борьба с международными наркокартелями давно перестала быть делом отдельных управлений или городов. Самые крупные спецоперации, в большинстве своем, являются плодом координации усилий ведомств и спецслужб нескольких стран и задейвствуют сотни людей, боевою технику и месяцы подготовки.



И дело того действительно стоит. Каждая удачная «охота» наркополицейских — каких бы усилий она не стоила — разоряет целые картели, члены которых получают пожизненные сроки, а то и высшую меру наказания. Уже сейчас вал запрещенных веществ становится все более похож на слабенькую приливную волну. Кто знает, может быть, уже наши дети будут жить в мире, полностью очищенном от этой заразы. В доказательство этому, мы собрали десяток самых крупных наркоопераций последних лет, каждая из которых стала настоящим ударом для торговцев смертью.





































Австралия

Год спецоперации: 2014

Суммарный вес конфиската: 2.8 тонны

Состав: микс наркотических препаратов



В прошлом ноябре на территорий Австралии прошла крупнейшая на материке антинаркотическая операция. В результате действий оперативников, у торговцев были изъяты более 2,8 тонн разных наркотиков, на общую сумму в 15 миллионов долларов.









Австралия

Год спецоперации: 2008

Суммарный вес конфиската: 4,4 тонны

Состав: MDMA



MDMA, или Экстази — довольно распространенный в Австралии наркотик. В 2008 году полиция обнаружила и конфисковала 4,4 тонны MDMA на общую сумму в 309 миллионов долларов.









Тихуана

Год спецоперации: 2009

Суммарный вес конфиската: 30 тонн

Состав: марихуана



Подземные туннели, превращенные умельцами в настоящие оранжереи, обнаружили в своем городе мексиканские наркополицейские. В результате операции было изъято более 30 тонн уже подготовленной к употреблению марихуаны на общую сумму в 20 миллионов долларов.









Калифорния

Год спецоперации: 2010

Суммарный вес конфиската: 21 тонна

Состав: кокаин



В предгорье прекрасных гор Сан Гэбриэл, полицейский рейд обнаружил старый склад. Небольшая проверка — и вот, у ног доблестных служителей полиции лежит более 21 тонны чистейшего кокаина из картеля Рафаэля Муноза Талавера. Общая сумма ущерба драгдилерам — 31 миллион долларов.









Колумбия

Год спецоперации: 2008

Суммарный вес конфиската: 6 тонн

Состав: кокаин



Имя Пабло Эскобара стало нарицательным для всех мексиканских наркоторговцев. В 1984 году, совместными силами полиции двух стран, у этого кокаинового монстра была изъята крупнейшая партия порошка, стоимость которого была оценена в 25 миллионов долларов.









Афганистан

Год спецоперации: 2008

Суммарный вес конфиската: 92 тонны

Состав: опиум



С 2001 года на территории Афганистана ведется негласная «война против наркотиков»









Афганистан

Год спецоперации: 2008

Суммарный вес конфиската: 260 тонн

Состав: гашиш



Одна из самых крупных операций по захвату наркотиков в мире произошла там же, в Афганистане. 260 тонн гашиша, 376 миллионов долларов.









Панамский канал

Год спецоперации: 2007

Суммарный вес конфиската: 20 тонн

Состав: кокаин



В начале лета 2007 года служащие береговой охраны США заметили подозрительный самолет, сбросивший над водами канала несколько крупных контейнеров. В результате быстрой проверки удивленные полицейские стали хозяевами целых 20 тонн кокаина, чистота которого позволяла торговцам выставить цену выше 670 миллионов долларов.









Колумбия

Год спецоперации: 2011

Суммарный вес конфиската: 15 тонн

Состав: кокаин



Смерть Пабло Эскобара практически никак не повлияла на уже хорошо развитый наркорынок Колумбии. Два года назад, в результате всего одной операции, полиция уничтожила несколько складов, доверху забитых кокаином, всего на 415 миллионов долларов.









Сан-Франциско

Год спецоперации: 2007

Суммарный вес конфиската: 1,3 тонны

Состав: героин



Зачистка заброшенных городских пляжей позволила наркоборцам Сан-Францизско уничтожить больше тонны героина за ночь



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20071,3 тонны: героинЗачистка заброшенных городских пляжей позволила наркоборцам Сан-Францизско уничтожить больше тонны героина за ночь . Примерная стоимость нажитого нечестным трудом, а затем уничтоженного товара — 2 миллиарда долларов. 201115 тонн: кокаинСмерть Пабло Эскобара практически никак не повлияла на уже хорошо развитый наркорынок Колумбии. Два года назад, в результате всего одной операции, полиция уничтожила несколько складов, доверху забитых кокаином, всего на 415 миллионов долларов. 200720 тонн: кокаинВ начале лета 2007 года служащие береговой охраны США заметили подозрительный самолет, сбросивший над водами канала несколько крупных контейнеров. В результате быстрой проверки удивленные полицейские стали хозяевами целых 20 тонн кокаина, чистота которого позволяла торговцам выставить цену выше 670 миллионов долларов. : 2008260 тонн: гашишОдна из самых крупных операций по захвату наркотиков в мире произошла там же, в Афганистане. 260 тонн гашиша, 376 миллионов долларов. 200892 тонны: опиумС 2001 года на территории Афганистана ведется негласная «война против наркотиков» . Год начала был самым успешным годом операции: за несколько месяцев солдаты армии США уничтожили 92 тонны опиума. 20086 тоннкокаинИмя Пабло Эскобара стало нарицательным для всех мексиканских наркоторговцев. В 1984 году, совместными силами полиции двух стран, у этого кокаинового монстра была изъята крупнейшая партия порошка, стоимость которого была оценена в 25 миллионов долларов. 2010: 21 тонна: кокаинВ предгорье прекрасных гор Сан Гэбриэл, полицейский рейд обнаружил старый склад. Небольшая проверка — и вот, у ног доблестных служителей полиции лежит более 21 тонны чистейшего кокаина из картеля Рафаэля Муноза Талавера. Общая сумма ущерба драгдилерам — 31 миллион долларов. 2009: 30 тонн: марихуанаПодземные туннели, превращенные умельцами в настоящие оранжереи, обнаружили в своем городе мексиканские наркополицейские. В результате операции было изъято более 30 тонн уже подготовленной к употреблению марихуаны на общую сумму в 20 миллионов долларов. 20084,4 тонныMDMAMDMA, или Экстази — довольно распространенный в Австралии наркотик. В 2008 году полиция обнаружила и конфисковала 4,4 тонны MDMA на общую сумму в 309 миллионов долларов. 20142.8 тоннымикс наркотических препаратовВ прошлом ноябре на территорий Австралии прошла крупнейшая на материке антинаркотическая операция. В результате действий оперативников, у торговцев были изъяты более 2,8 тонн разных наркотиков, на общую сумму в 15 миллионов долларов.