Бензин, дизель и керосин: чем отличаются друг от друга три вида топлива

Изобретение и последующее развитие двигателя внутреннего сгорания стало одним из величайших достижений человеческой инженерной мысли, которое по своей значимости и масштабу сопоставимо с изобретением колеса в далеком прошлом. В действие двигатель внутреннего сгорания может приводится при помощи самого разного топлива, но тремя основными его видами остаются такие продукты переработки нефти, как керосин, дизель и бензин. Если все перечисленное сделано из «черного золота», то, в чем же вообще заключается разница?
Люди производят огромное количество видов углеводородов. /Фото: shnyagi.net.
Углеводороды – огромная категория веществ, которые добываются и производятся для того, чтобы быть использованными в качестве топлива для силовых агрегатов, производящих энергию. Каждый день в мире производятся многие тонны самых разных углеводородов. К их числу относятся не только бензин, дизель и керосин. Углеводородами относятся и такие вещества, находящиеся на слуху у всех и каждого как пропан, метан, бутан. Почему это важно знать? Потому что все виды топлива из газа и нефти содержат в своей химической структуре углерод – С и водород – Н (собственно, за что и получило свое название!).
Основные отличия в химической структуре. /Фото: ecert.ru.
С точки зрения химии все углеводороды, производимые человеком, отличаются в первую очередь протяженностью своих химических цепочек. Т.е все эти вещества одновременно очень похожие и в тоже время очень разные. Судите сами: СН4 – это метан, С4Н10 – бутан, C3H11O2 – бензин. При этом формул бензина, керосина и дизельного топлива огромное множество. Они меняются (усложняются) по мере совершенства марки топлива. Самая простая цепочка бензина выглядит как С7Н16, а сама сложная начинается с С11Н24.
Нагретая нефть испаряется и остывает. Из первых паров получается бензин. Остывающая фракция постоянно опускается все ниже, превращаясь в более сложные виды топлива - дизель и керосин. /Фото: ya.ru.
Такие образом главное отличие между разновидностями и марками топлива в сложности их химических цепочек. Если у бензина С11 – это почти предел, то цепочки керосина только начинаются с С12 и могут достигать значений в С16. У дизельного топлива содержания С и Н еще выше, структура еще сложнее. Все это напрямую проистекает из способа производства топлива. Если говорить максимально простым языком, то: чем сложнее структура, тем больше энергии при сжигании дает такое топливо. Правда на практике все не так просто, потому как существует еще очень много разных критериев, которые от стоимости производства и необходимости адаптации топлива к определенным эксплуатационным условиям до технических требований к двигателям и показателей чистоты выхлопа.
Производить один только бензин или один только керосин - не выгодно, да и не возможно. /Фото: ecplaza.net.
В итоге в противотечение вступает КПД от горючего, стоимость его производства, простота и безопасность использования, а также чистота. Все это и заставляет человечество по сей день использовать разные сорта и марки топлива для двигателей внутреннего сгорания. По итогу бензин проще всего производить и при этом он получается самым эффективным горючим. Дизельное топливо получают из нефти уже после выделения из нее бензина. Керосин в целом намного лучше бензина в вопросах эффективности, однако производить его не так выгодно, в том числе потому, что получают его из нефти точно также как и дизельное топливо не в результате первичной, а в результате вторичной обработки. Т.е сначала при производстве керосина все равно придется получить бензин.
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