Бензин, дизель и керосин: чем отличаются друг от друга три вида топлива

Люди производят огромное количество видов углеводородов. /Фото: shnyagi.net.

Основные отличия в химической структуре. /Фото: ecert.ru.

Нагретая нефть испаряется и остывает. Из первых паров получается бензин. Остывающая фракция постоянно опускается все ниже, превращаясь в более сложные виды топлива - дизель и керосин. /Фото: ya.ru.

Производить один только бензин или один только керосин - не выгодно, да и не возможно. /Фото: ecplaza.net.