Как продлить срок службы стеклянной посуды

Стеклянная посуда эстетична и мультифункциональна. У нее только один недостаток: относительная хрупкость. Как же продлить срок службы стеклянной посуды? И насколько прочно стекло на самом деле?







Почему стоит выбирать посуду из стекла

Чем различаются виды стекла?

Как правильно ухаживать за стеклянной посудой

Из стекла сегодня делают не только привычные стаканы и бокалы, но и салатники, тарелки, чашки и даже кастрюли и даже электрочайники. Преимущества такой посуды очевидны:Она безопасна для здоровья людей, в том числе детей, и экологична;Она не впитывает запахи, не окрашивается от ярких продуктов и пищевых красителей, не вступает в химические реакции с продуктами питания;Не ржавеет, не подвергается коррозии, устойчива к кислотам, не впитывает жир;Привлекательна по внешнему виду, есть варианты дизайна на любой вкус и под любой интерьер.Недостаток только один: стекло считается достаточно хрупким материалом и при определенных условиях может треснуть. Как этого избежать и продлить срок службы стеклянных предметов? Прежде всего стоит узнать, из какого именно стекла сделана ваша посуда.Обычное стекло делают из кварцевого песка, известняка, кальцинированной соды. Из него производят кружки, стаканы, тарелки, а также банки, бутылки. В такой посуде нельзя готовить еду на плите или в духовке, также оно может треснуть в микроволновке и в морозилке. Эту посуду не стоит использовать для горячих напитков, а также для маленьких детей.Опаловое стекло прочнее обычного. Оно мутное, из-за чего похоже на опал. Таким оно становится благодаря различным добавкам, например, полевому шпату. Опаловое стекло прочнее обычного: тарелки и чашки из него не так просто разбить, а при битье края посуды не скалываются. Оно выдерживает температурные перепады, поэтому в нем можно хранить посуду в холодильнике. Его можно использовать в СВЧ-печах. Подходит для детской посуды. Благодаря непористой структуре такую посуду просто мыть.Жаропрочное стекло проходит огневую полировку, закалку и химическую обработку, в него добавляется оксид бора. В посуде из жаропрочного стекла можно готовить в духовках, микроволновках, а также на плитах всех типов, включая газовые, если на них есть разделитель огня. Пища в такой посуде не пригорает. Также в ней можно хранить продукты в холодильнике и даже в морозильной камере. Не подходит только для варки на на открытом огне.Хрусталь — разновидность стекла, в которое добавили свинец или барий. Хрусталь имеет особенно красивый блеск, поэтому используется для изготовления бокалов, фужеров, ваз, сахарниц и других декоративных изделий. В быту не практичен: в микроволновке может разлететься вдребезги. Из-за пористой структуры его сложнее мыть. Стоит дороже обычного стекла. Поэтому, данный вариант лучше подходит для декоративной и праздничной посуды, которая используется несколько раз в год.— Любое стекло, и особенно обычное, чувствительно к перепадам температуры. Поэтому нельзя наливать в разогретую кастрюлю или форму для выпечки холодную воду, класть замороженные полуфабрикаты, иначе стекло может треснуть.— Тонкие стеклянные бокалы и фужеры не стоит сильно сжимать, ударять друг о друга, класть в мойку рядом с другой посудой.— Обычное стекло лучше не мыть в посудомоечной машине: высокая температура в 60-65 градусов и неправильное расположение могут привести к растрескиванию. Стеклянную посуду всегда размещайте на верхней полке посудомоечной машины. Температура там ниже, а напор воды менее интенсивный. Лучше всего мыть его в особом деликатном режиме, при низкой температуре, если модель такой предлагает. А хрусталь в посудомойке и вовсе мутнеет, утрачивает блеск, его лучше всегда мыть вручную.— Для ручного мытья стеклянной посуды лучше использовать мягкую губку и мягкое моющее средство. Не стоит тереть стекло слишком сильно, чтобы не повредить его поверхность. Дно кухонной мойки лучше застилать резиновым ковриком.— Проверяйте посуду на дефекты перед использованием. Если вы заметили сколы или трещины, лучше не использовать такую посуду, так как это может быть опасно для здоровья. И тем более не ставить ее в СВЧ-печь или духовку.— При использовании стеклянной посуды в микроволновой печи убедитесь, что на ней нет позолоченных или посеребрённых элементов и фурнитуры, они будут искрить.— При покупке жаропрочной посуды внимательно изучайте маркировку на упаковке. На ней указан допустимый диапазон температур для нагрева, степень устойчивости к острым предметам и абразивам. Круглой формы посуда подойдет также и для плит, а квадратные и овальные формы для духовки и микроволновки.— Вернуть блеск стеклянным бокалам и хрусталю поможет уксус или лимонная кислота. Осторожно протирайте поверхность или ополаскивайте посуду слабым водным раствором с добавлением перечисленных веществ.